Зеленский снял санкции с трех российских бизнесменов: кто они
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об утверждении решения СНБО относительно антироссийских санкций. В его рамках были сняты санкции с трех бизнесменов из России: Алексея Федорычева, Сергея Токарева и Карена Григоряна.
Соответствующий указ о введении и отмене санкций опубликован на сайте Офиса Президента Украины под № 184.
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Алексей Федорычев
Пожалуй, самая скандальная персона в этом списке. Он известен своей футбольной деятельностью – как в качестве игрока, так и мецената – большинство коррупционных скандалов Федорычева связаны именно с Украиной, а еще его разыскивает НАБУ. Впрочем обо всем по порядку.
Алексей Федорычев – 64-летний российский олигарх. Входит в когорту самых богатых людей России, хотя и не имеет ее гражданства – только Венгрии и Монако.
Впервые он "прославился" в Украине в 2005 году – попыткой рейдерского захвата порта "Южный" в городе Южное Одесской области. Его компания самовольно провела дноуглубительные работы, а потом через суд требовала за них компенсации.
Завершилось это дело аж в 2009 году. Тогда компании Федорычева продлили договор аренды в порту на 25 лет, но рейдерский захват "Южного" был провален.
НАБУ подозревало его в сговоре с Госзерновой корпорацией, в результате чего у государства украли зерно на 66 миллиардов долларов. Впоследствии в 2018 году его объявили в розыск. В Украине Федоричева обвиняют по статьям о коррупции, мошенничестве и отмывании.
Что касается его футбольной стороны, то он даже сам играл в криворожском "Кривбассе". Впоследствии был президентом московского "Динамо" и "Ростова", а ныне является главным спонсором французского "Монако".
Алексей Федорычев (справа) / фото "Спорт-экспресс"
Сергей Токарев
Если в случае с Федорычевым были вопросы, за что его исключили из списка санкций, то в случае с Токаревым вопрос только один – как он туда попал. С российским бизнесом или политикумом его ничего не связывает, а сам он в России не живет.
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Сергей Токарев занимается собственным бизнесом в сферах финансовых технологий и игровой индустрии. Основал и руководил компанией Lucky Labs, главный офис которой расположен в Киеве. Впрочем, в последнее время занимается инвестициями в ИТ-сферу в Великобритании и США.
Будучи руководителем компании в Украине, он инициировал ряд благотворительных проектов. В большинстве своем они имели целью популяризацию украинского языка на Юге и Востоке, где большая часть людей говорит на русском.
ИТ-бизнесмен Сергей Токарев / фото его пресс-службы
Карен Григорян
О третьем бизнесмене в свободном доступе не так много информации. Известно лишь, что Карен Григорян вел бизнес в сферах торговли стройматериалами, лесоматериалами и химической продукцией.
Вместе с самим бизнесменом санкции больше не действуют и в отношении компаний, которые с ним связывают – "Корона-2000", "Кремнийполимер" и тому подобное.
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Против кого еще отменили санкции:
- Свешникова Валентина Федоровна – секретарь "участковой избирательной комиссии № 13" в Алчевске;
- Лобода Татьяна Ивановна – глава "территориальной избирательной комиссии № 141";
- Бороздина Галина Александровна – глава "территориальной избирательной комиссии № 212";
- Гурьева Елена Анатольевна – глава "территориальной избирательной комиссии № 247";
- Чеботарева Наталья Николаевна – глава "участковой избирательной комиссии № 71" в Донецке;
- Муссолини Алессандра – внучка фашистского диктатора Бенито Муссолини, была "наблюдателем на выборах" на Донбассе;
Компании, против которых отменили санкции:
- Сапран Украина;
- "Монт УА";
- ГИСИНФО;
- Парус-Спецпроект;
- Парус-2;
- Парус-Впровадженн;
- Парус-Город;
- Парус-Прикарпатье;
- Парус-Донбасс;
- Центр информационных технологий "Парус-Единение";
- Южный Парус;
- Парус-Лев;
- Изолятор (Славянск);
- Кремнийполимер;
- Лакмар;
- Корона-2000;
- ФОСАГРО-Украина;
- "Хангериан силиконс" (Венгрия).
Оффшоры, с которых сняли санкции:
- "Рок Ренч Пропертиз C.A."(Республика Панама);
- "Паверфул Чойс Тех ЛТД" (Британские Виргинские Острова);
- "Глобал Геймс ЛТД" (Белиз);
- "Новастар Груп ЛТД" (Белиз);
- "Гордон Солюшн ЛТД" (Британские Виргинские Острова).