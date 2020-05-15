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Зеленский снял санкции с трех российских бизнесменов: кто они

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Зеленский снял санкции с россиян Токарева и Федорычева: кто это
Зеленский снял санкции с российских бизнесменов Токарева и Федорычева / Коллаж 24 канала

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об утверждении решения СНБО относительно антироссийских санкций. В его рамках были сняты санкции с трех бизнесменов из России: Алексея Федорычева, Сергея Токарева и Карена Григоряна.

Соответствующий указ о введении и отмене санкций опубликован на сайте Офиса Президента Украины под № 184.

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Алексей Федорычев

Пожалуй, самая скандальная персона в этом списке. Он известен своей футбольной деятельностью – как в качестве игрока, так и мецената – большинство коррупционных скандалов Федорычева связаны именно с Украиной, а еще его разыскивает НАБУ. Впрочем обо всем по порядку.

Алексей Федорычев – 64-летний российский олигарх. Входит в когорту самых богатых людей России, хотя и не имеет ее гражданства – только Венгрии и Монако.

Впервые он "прославился" в Украине в 2005 году – попыткой рейдерского захвата порта "Южный" в городе Южное Одесской области. Его компания самовольно провела дноуглубительные работы, а потом через суд требовала за них компенсации.

Завершилось это дело аж в 2009 году. Тогда компании Федорычева продлили договор аренды в порту на 25 лет, но рейдерский захват "Южного" был провален.

НАБУ подозревало его в сговоре с Госзерновой корпорацией, в результате чего у государства украли зерно на 66 миллиардов долларов. Впоследствии в 2018 году его объявили в розыск. В Украине Федоричева обвиняют по статьям о коррупции, мошенничестве и отмывании.

Что касается его футбольной стороны, то он даже сам играл в криворожском "Кривбассе". Впоследствии был президентом московского "Динамо" и "Ростова", а ныне является главным спонсором французского "Монако".

Олексій Федоричев
Алексей Федорычев (справа) / фото "Спорт-экспресс"

Сергей Токарев

Если в случае с Федорычевым были вопросы, за что его исключили из списка санкций, то в случае с Токаревым вопрос только один – как он туда попал. С российским бизнесом или политикумом его ничего не связывает, а сам он в России не живет.

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Сергей Токарев занимается собственным бизнесом в сферах финансовых технологий и игровой индустрии. Основал и руководил компанией Lucky Labs, главный офис которой расположен в Киеве. Впрочем, в последнее время занимается инвестициями в ИТ-сферу в Великобритании и США.

Будучи руководителем компании в Украине, он инициировал ряд благотворительных проектов. В большинстве своем они имели целью популяризацию украинского языка на Юге и Востоке, где большая часть людей говорит на русском.

Сергій Токарєв
ИТ-бизнесмен Сергей Токарев / фото его пресс-службы

Карен Григорян

О третьем бизнесмене в свободном доступе не так много информации. Известно лишь, что Карен Григорян вел бизнес в сферах торговли стройматериалами, лесоматериалами и химической продукцией.

Вместе с самим бизнесменом санкции больше не действуют и в отношении компаний, которые с ним связывают – "Корона-2000", "Кремнийполимер" и тому подобное.

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Против кого еще отменили санкции:

  • Свешникова Валентина Федоровна – секретарь "участковой избирательной комиссии № 13" в Алчевске;
  • Лобода Татьяна Ивановна – глава "территориальной избирательной комиссии № 141";
  • Бороздина Галина Александровна – глава "территориальной избирательной комиссии № 212";
  • Гурьева Елена Анатольевна – глава "территориальной избирательной комиссии № 247";
  • Чеботарева Наталья Николаевна – глава "участковой избирательной комиссии № 71" в Донецке;
  • Муссолини Алессандра – внучка фашистского диктатора Бенито Муссолини, была "наблюдателем на выборах" на Донбассе;

Компании, против которых отменили санкции:

  • Сапран Украина;
  • "Монт УА";
  • ГИСИНФО;
  • Парус-Спецпроект;
  • Парус-2;
  • Парус-Впровадженн;
  • Парус-Город;
  • Парус-Прикарпатье;
  • Парус-Донбасс;
  • Центр информационных технологий "Парус-Единение";
  • Южный Парус;
  • Парус-Лев;
  • Изолятор (Славянск);
  • Кремнийполимер;
  • Лакмар;
  • Корона-2000;
  • ФОСАГРО-Украина;
  • "Хангериан силиконс" (Венгрия).

Оффшоры, с которых сняли санкции:

  • "Рок Ренч Пропертиз C.A."(Республика Панама);
  • "Паверфул Чойс Тех ЛТД" (Британские Виргинские Острова);
  • "Глобал Геймс ЛТД" (Белиз);
  • "Новастар Груп ЛТД" (Белиз);
  • "Гордон Солюшн ЛТД" (Британские Виргинские Острова).
Автор: Василий Денисюк
Теги: Новости России Новости Украины IT-бизнес Бизнес Украина – Россия Президент Украины Владимир Зеленский СНБО Санкции Новости политики
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