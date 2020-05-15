Зеленський зняв санкції з трьох російських бізнесменів: хто вони
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про затвердження рішення РНБО щодо антиросійських санкцій. У його межах було знято санкції з трьох бізнесменів з Росії: Олексія Федоричева, Сергія Токарєва та Карена Григоряна.
Відповідний указ щодо запровадження та скасування санкцій опублікований на сайті Офісу Президента України під №184.
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Олексій Федоричев
Мабуть, найбільш скандальна персона у цьому списку. Він відомий своєю футбольною діяльністю – як у якості гравця, так і мецената – більшість корупційних скандалів Федоричева пов'язані саме з Україною, а ще його розшукує НАБУ. Втім про все по порядку.
Олексій Федоричев – 64-річний російський олігарх. Входить до когорти найбагатших людей Росії, хоча й не має її громадянства – лише Угорщини та Монако.
Вперше він "прославився" в Україні у 2005 році – спробою рейдерського захоплення порту "Південний" у місті Южне Одеської області. Його компанія самовільно провела днопоглиблювальні роботи, а потім через суд вимагала за них компенсації.
Завершилася ця справа аж у 2009 році. Тоді компанії Федоричева продовжили договір оренди в порту на 25 років, але рейдерське захполення "Південного" було провалене.
НАБУ підозрювало його у змові з Держзерновою корпорацією, внаслідок чого у держави вкрали зерно на 66 мільярдів доларів. Згодом у 2018 році його оголосили в розшук. В Україні Федоричева звинувачують за статтями про корупцію, шахрайсто та відмивання.
Щодо його футбольної сторони, то він навіть сам грав – у криворізькому "Кривбасі". Згодом був президентом московського "Динамо" та "Ростова", а нині є головним спонсором французького "Монако".
Олексій Федоричев (праворуч) / фото "Спорт-експрес"
Сергій Токарєв
Якщо у випадку з Федоричевим були питання, за що його виключили зі списку санкцій, то у випадку з Токарєвим питання лише одне – як він туди потрапив. З російським бізнесом чи політикумом його нічого не пов'язує, а сам він в Росії не живе.
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Сергій Токарєв займається власним бізнесом у сферах фінансових технологій та ігрової індустрії. Заснував та керував компанією Lucky Labs, головний офіс якої розташований у Києві. Втім останнім часом займається інвестиціям в ІТ-сферу у Великій Британії та США.
Будучи керівником компанії в Україну, він ініціював низку благодійних проєктів. Здебільшого вони мали на меті популяризацію української мови на Півдні та Сході, де велика частина людей говорить російською.
ІТ-бізнесмен Сергій Токарєв / фото його пресслужби
Карен Григорян
Про третього бізнесмена у вільному доступі не так багато інформації. Відомо лише, що Карен Григорян вів бізнес у сферах торгівлі будматеріалами, лісоматеріалами та хімічною продукцією.
Разом з самим бізнесменом санкції більше не діють і щодо компаній, які з ним пов'язують – "Корона-2000", "Кремнійполімер" тощо.
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Проти кого ще скасували санкції:
- Свєшнікова Валентина Федорівна – секретарка "дільничної виборчої комісії № 13" в Алчевську;
- Лобода Тетяна Іванівна – голова "територіальної виборчої комісії № 141";
- Бороздіна Галина Олександрівна – голова "територіальної виборчої комісії № 212";
- Гур’єва Олена Анатоліївна – голова "територіальної виборчої комісії № 247";
- Чеботарьова Наталя Миколаївна – голова "дільничної виборчої комісії № 71" у Донецьку;
- Муссоліні Алессандра – онучка фашистського диктатора Беніто Муссоліні, була "спостерігачкою на виборах" на Донбасі;
Компанії, проти яких скасували санкції:
- Сапран Україна;
- "Монт УА";
- ГІСІНФО;
- Парус-Спецпроєкт;
- Парус-2;
- Парус-Впровадженн;
- Парус-Місто;
- Парус-Прикарпаття;
- Парус-Донбас;
- Центр інформаційних технологій "Парус-Единение";
- Южний Парус;
- Парус-Лев;
- Ізолятор (Слов'янськ);
- Кремнійполімер;
- Лакмар;
- Корона-2000;
- ФОСАГРО-Україна;
- Хангеріан сіліконс» (Угорщина).
Офшори, з яких зняли санкції:
- "Рок Ренч Пропертіз C.A." (Республіка Панама);
- "Паверфул Чойс Тех ЛТД" (Британські Віргінські Острови);
- "Глобал Геймс ЛТД" (Беліз);
- "Новастар Груп ЛТД" (Беліз);
- "Гордон Солюшн ЛТД" (Британські Віргінські Острови).