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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Зеленський зняв санкції з трьох російських бізнесменів: хто вони

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Зеленський зняв санкції з росіян Токарєва і Федоричева: хто це
Зеленський зняв санкції з російських бізнесменів Токарєва та Федоричева / колаж 24 каналу

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про затвердження рішення РНБО щодо антиросійських санкцій. У його межах було знято санкції з трьох бізнесменів з Росії: Олексія Федоричева, Сергія Токарєва та Карена Григоряна.

Відповідний указ щодо запровадження та скасування санкцій опублікований на сайті Офісу Президента України під №184.

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Олексій Федоричев

Мабуть, найбільш скандальна персона у цьому списку. Він відомий своєю футбольною діяльністю – як у якості гравця, так і мецената – більшість корупційних скандалів Федоричева пов'язані саме з Україною, а ще його розшукує НАБУ. Втім про все по порядку.

Олексій Федоричев – 64-річний російський олігарх. Входить до когорти найбагатших людей Росії, хоча й не має її громадянства – лише Угорщини та Монако.

Вперше він "прославився" в Україні у 2005 році – спробою рейдерського захоплення порту "Південний" у місті Южне Одеської області. Його компанія самовільно провела днопоглиблювальні роботи, а потім через суд вимагала за них компенсації.

Завершилася ця справа аж у 2009 році. Тоді компанії Федоричева продовжили договір оренди в порту на 25 років, але рейдерське захполення "Південного" було провалене.

НАБУ підозрювало його у змові з Держзерновою корпорацією, внаслідок чого у держави вкрали зерно на 66 мільярдів доларів. Згодом у 2018 році його оголосили в розшук. В Україні Федоричева звинувачують за статтями про корупцію, шахрайсто та відмивання.

Щодо його футбольної сторони, то він навіть сам грав – у криворізькому "Кривбасі". Згодом був президентом московського "Динамо" та "Ростова", а нині є головним спонсором французького "Монако".

Олексій Федоричев
Олексій Федоричев (праворуч) / фото "Спорт-експрес"

Сергій Токарєв

Якщо у випадку з Федоричевим були питання, за що його виключили зі списку санкцій, то у випадку з Токарєвим питання лише одне – як він туди потрапив. З російським бізнесом чи політикумом його нічого не пов'язує, а сам він в Росії не живе.

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Сергій Токарєв займається власним бізнесом у сферах фінансових технологій та ігрової індустрії. Заснував та керував компанією Lucky Labs, головний офіс якої розташований у Києві. Втім останнім часом займається інвестиціям в ІТ-сферу у Великій Британії та США.

Будучи керівником компанії в Україну, він ініціював низку благодійних проєктів. Здебільшого вони мали на меті популяризацію української мови на Півдні та Сході, де велика частина людей говорить російською.

Сергій Токарєв
ІТ-бізнесмен Сергій Токарєв / фото його пресслужби

Карен Григорян

Про третього бізнесмена у вільному доступі не так багато інформації. Відомо лише, що Карен Григорян вів бізнес у сферах торгівлі будматеріалами, лісоматеріалами та хімічною продукцією.

Разом з самим бізнесменом санкції більше не діють і щодо компаній, які з ним пов'язують – "Корона-2000", "Кремнійполімер" тощо.

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Проти кого ще скасували санкції:

  • Свєшнікова Валентина Федорівна – секретарка "дільничної виборчої комісії № 13" в Алчевську;
  • Лобода Тетяна Іванівна – голова "територіальної виборчої комісії № 141";
  • Бороздіна Галина Олександрівна – голова "територіальної виборчої комісії № 212";
  • Гур’єва Олена Анатоліївна – голова "територіальної виборчої комісії № 247";
  • Чеботарьова Наталя Миколаївна – голова "дільничної виборчої комісії № 71" у Донецьку;
  • Муссоліні Алессандра – онучка фашистського диктатора Беніто Муссоліні, була "спостерігачкою на виборах" на Донбасі;

Компанії, проти яких скасували санкції:

  • Сапран Україна; 
  • "Монт УА";
  • ГІСІНФО;
  • Парус-Спецпроєкт;
  • Парус-2;
  • Парус-Впровадженн;
  • Парус-Місто;
  • Парус-Прикарпаття;
  • Парус-Донбас;
  • Центр інформаційних технологій "Парус-Единение";
  • Южний Парус;
  • Парус-Лев;
  • Ізолятор (Слов'янськ);
  • Кремнійполімер;
  • Лакмар;
  • Корона-2000;
  • ФОСАГРО-Україна;
  • Хангеріан сіліконс» (Угорщина).

Офшори, з яких зняли санкції:

  • "Рок Ренч Пропертіз C.A." (Республіка Панама);
  • "Паверфул Чойс Тех ЛТД" (Британські Віргінські Острови);
  • "Глобал Геймс ЛТД" (Беліз);
  • "Новастар Груп ЛТД" (Беліз);
  • "Гордон Солюшн ЛТД" (Британські Віргінські Острови).
Автор: Василь Денисюк
Теги: IT-бізнес Бізнес Новини Росії Україна – Росія Президент України Володимир Зеленський РНБО Санкції Новини України Новини політики
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