Зеленский "снял" законопроект деоккупации по требованию "Норманди", – Макрон

Эммануэль Макрон объяснил отклонение украинского законопроекта об условиях деоккупации. Мол, об этом договорился Владимир Зеленский в рамках нормандского формата.

По словам президента Франции, отклонения проекта требовала именно Россия, хотя украинские власти это неоднократно отрицали. Об этом политик заявил на совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным в Москве.

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Макрон: Зеленский взял на себя обязательства

Макрон не назвал точное название законопроекта, но вероятнее всего говорится о проект закона "Об основах государственной политики переходного периода". Документ предусматривал правила реинтеграции оккупированных территорий, однако в Верховной Раде его отозвали.

Формально законопроект отозвали решением правительства на экстренном заседании. Оно состоялось как раз перед встречей советников "нормандской четверки" в Париже.

Глава Франции положительно отреагировал на решение украинского руководства. Более того, он даже поздравил президента Украины за отзыв законопроекта.

"Хочу поздравить усилия президента Зеленского по выполнению обязательств, которые он взял на себя в рамках (нормандского – 24 канал) формата, в частности обязательства отозвать закон (проект закона – 24 канал), который не отвечал Минским соглашениям. Этот закон отозвали по инициативе Зеленского", – подчеркнул он.

Встреча Макрона с Путиным: что известно

В Москве состоялись длительные переговоры Эммануэля Макрона и Владимира Путина. Политики обсуждали Украину и "гарантии безопасности", которых требует Россия.

Президент Франции на переговорах с главой Кремля заявил, что ближайшие дни будут решающими. Якобы говорится об усилиях США, ЕС и НАТО по деэскалации вокруг Украины.

По данным американского издания Financial Times, президенты заключили соглашение, которое касается Украины. Они якобы договорились, что Россия "не будет проявлять новых военных инициатив".

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