Зеленский сообщил, на сколько километров ВСУ продвинулись в Курской области

ВСУ продвинулись в Курской области от 1 до 3 километров, взяли под контроль еще два населенных пункта. Сейчас продолжаются активные боевые действия по еще одному населенному пункту.

Также на Курщине есть пополнение обменного фонда. Об этом президент Украины сообщил в своем традиционном вечернем обращении 25 августа.

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Зеленский рассказал о боях в Курской области

Владимир Зеленский сообщил, что только что провел разговор с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Есть продвижение наше в Курской области – от одного до трех километров. Взяли под контроль еще два населенных пункта. Продолжаются активные действия по еще одному населенному пункту. Имеется пополнение обменного фонда. Спасибо!

– сказал глава государства.

Президент сообщил, что также отдельно обсудили ситуацию в Донецкой области.

Наибольшее внимание – Новогродовка, Водяное. Больше всего штурмов. Благодарен всем нашим подразделениям за стойкость,

– отметил Зеленский в обращении.

Президент отреагировал на циничный удар по Краматорску

В ночь на 25 августа российская армия ударила "Искандером" по Краматорску, попав в гостиницу. Президент сообщил, что разбор завалов продолжался весь день. В Краматорске пострадали, в частности, журналисты – съемочная группа агентства Reuters, граждане Украины, Америки и Британии.

Обычная городская гостиница была разрушена российским "Искандером". Совершенно целенаправленно, продуманно. От этого удара семь человек пострадали, один человек погиб. Мои соболезнования родным и близким. И это ежедневный российский террор, который продолжается, потому что у России есть возможность продолжать,

– сказал Зеленский.

Президент добавил, что сегодня россияне также обстреливали Сумскую, Харьковскую и Донецкую области. По его словам, за все это мир должен не останавливаться в давлении на государство-террориста. В частности, нужно, чтобы санкции против России и связанных с ней лиц действовали полностью, а замороженные российские активы реально работали для защиты от России.

Украина нуждается в помощи от западных партнеров

Владимир Зеленский заявил, что нужно, чтобы не было каких-либо задержек в логистике для нашей обороны и воины могли действовать именно так, как требует фронт.

У нас есть некоторые громкие объявления об оборонных пакетах от партнеров для Украины, которые месяцами не реализуются полностью. Есть также и договоренности о ПВО, которые до сих пор на стадии выполнения. И это особенно важно накануне учебного года,

– сказал глава государства.

Он поблагодарил партнеров, которые действительно помогают, и лидеров, работающих ради более надежной нашей защиты и позиций. В то же время Зеленский подчеркнул, что время означает потери. По его словам, чем дольше Украина вынуждена ждать, тем больше вреда успеет нанести Россия.

Государству нужны четкие ответы насчет предателей

В своем обращении Владимир Зеленский также поднял тему тех лиц, кто работает против нашего государства. Президент заявил, что они являются предателями Украины, которые помогали российской агрессии или оправдывают ее, которые сбежали из Украины, скрываясь от ответственности.

Нашему государству нужны четкие ответы касательно таких лиц. Четкая ответственность. Чтобы все эти "товарищи" получили то, чего заслуживают, где бы они ни прятались и куда бы побежали. На завтра я назначил совещание с участием руководителей правоохранительных органов Украины – СБУ, МВД, ГБР. А также будут руководители НАБУ, САП, председатель Государственной пограничной службы Украины, Генеральный прокурор, представители разведки,

– сообщил Зеленский.

По словам президента, на этой встрече предстоит обсудить многое и сделать много выводов.