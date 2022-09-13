Зеленский сообщил о выделении дополнительной помощи от МВФ: о какой сумме идет речь

Международный валютный фонд выделил 1,4 миллиарда долларов дополнительной поддержки Украине.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристиной Георгиевой.

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Новая помощь от МВФ

В ходе телефонного разговора Зеленский поблагодарил за выделенные 1,4 миллиарда долларов дополнительной поддержки.

Обсудили будущее сотрудничество для укрепления финансовой стабильности Украины,

– отметил украинский лидер.

Украина намерена заключить с МВФ соглашение на 15 – 20 миллиардов долларов

МВФ может помочь украинской экономике, которой нанесла тяжелые удары агрессия россии. Многомиллиардное соглашение может быть заключено уже к концу года.

Глава НБУ Кирилл Шевченко рассказал о шагах, которые Украина предпринимает для спасения своей экономики. Помочь нам устоять во время войны могут партнеры и международные организации.

По словам Шевченко, Украина ведет переговоры по соглашению с МВФ. Ее сумма должна составить 15 – 20 миллиардов долларов, а заключить ее хотят до конца 2022 года. Это соглашение должно помочь укрепить экономику Украины, сильно пострадавшую от нападения российских оккупантов.

Украине грозит экономический спад на 35-45% в 2022 году и ежемесячный бюджетный дефицит в размере 5 миллиардов долларов, и она сильно зависит от внешнего финансирования от своих западных партнеров,

– сказал Шевченко.

Украина уже подала в МВФ необходимый запрос. Наше государство просит предоставить 20 миллиардов долларов в течение 2-3 лет в форме stand-by (SBA) или механизма расширенного финансирования (EFF). Большую ссуду у МВФ брала только Аргентина.

Кроме переговоров с МВФ, Украина пытается заморозить долговые выплаты и проводит другие переговоры по мерам, которые помогут стабилизировать экономику.

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