Зеленский создал делегацию во главе с Арахамией для переговоров с Россией
Источник:ОП
Владимир Зеленский создал делегацию во главе с нардепом Давидом Арахамией для переговоров с Россией. Переговоры будут касаться проекта договора о гарантиях безопасности Украины.
Соответствующий указ президент подписал 4 апреля. Им также утверждаются директивы делегации, однако они прилагаются тайно.
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Зеленский подписал указ о создании делегации для переговоров с Россией
Образовать делегацию Украины для участия в переговорах с Россией по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности Украины в составе Давида Арахамии – народного депутата Украины, главы делегации,
– говорится на сайте Офиса Президента.
В состав делегации вошли:
- Андрей Костин – народный депутат Украины, член делегации (по согласию);
- Дмитрий Лубинец – народный депутат Украины, член делегации (по согласию);
- Денис Малюська – министр юстиции Украины, член делегации;
- Михаил Подоляк – советник Руководителя Офиса Президента Украины, член делегации;
- Алексей Резников – министр обороны Украины, член делегации;
- Николай Точицкий – заместитель министра иностранных дел Украины, член делегации;
- Рустем Умеров – народный депутат Украины, член делегации (по согласию);
- Александр Малиновский – юрист-международник, эксперт делегации;
- Александр Чалый – Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, эксперт делегации.
Согласно указу, глава делегации Давид Арахамия может:
- вносить по согласованию с главой МИД изменения в состав делегации Украины;
- привлекать для обеспечения работы делегации Украины работников госорганов, предприятий, учреждений, организаций по согласованию с их руководителями, научных советников и экспертов;
- утвердить директивы делегации Украины для участия в переговорах с Россией по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности Украины (прилагаются, тайно).
Более того, финансировать расходы делегации должен Кабмин.
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