Зеленский создал группу для помощи странам, страдающим от продовольственного кризиса

Президент Владимир Зеленский создал рабочую группу для помощи государствам, страдающим от продовольственного кризиса. Украинский лидер принял решение 3 ноября.

Война России против Украины повлекла за собой серьезный глобальный продовольственный кризис. Так, цены на продовольствие растут во всем мире.

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Зеленский создал рабочую группу для помощи государствам

Президент принял решение создать рабочую группу по подготовке предложений по оказанию помощи государствам, страдающим острым продовольственным кризисом.

Возглавил рабочую группу руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. В ее состав вошли представители Офиса Главы государства, Кабинета Министров, отдельных госучреждений.

Кроме того, в состав рабочей группы будут включены представители иностранных государств, международных организаций и эксперты, способствующие выполнению определенных для группы задач.

По данным ООН, из-за полномасштабного вторжения России количество людей в мире, испытывающих острую нехватку продовольствия, в этом году увеличится на 47 миллионов – с 276 миллионов до 323 миллионов.

Согласно указу Зеленского, рабочая группа должна наработать и внести предложения по предоставлению украинской сельскохозяйственной продукции государствам, страдающим острым продовольственным кризисом.

Кроме того, рабочая группа также должна обеспечить мониторинг эффективности мер по оказанию помощи таким государствам.

Вторжение России усиливает голод на Ближнем Востоке и Северной Африке

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину усиливается продовольственный кризис на Ближнем Востоке и Северной Африке.

Так, из-за войны в Украине вскоре будут голодать люди в ряде стран, не имеющих непосредственного отношения к боевым действиям. Такие данные обнародовала международная организация Human Rights Watch, которая занимается защитой прав человека более чем в 70 странах мира.

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