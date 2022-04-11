Зеленский создал новую военную администрацию в Донецкой области
11 апреля 2022 , 08:26Читати новину українською
Источник:Президент Украины
Указом президента в Донецкой области была создана новая военная администрация. Речь идет о Константиновской МВА.
Константиновская городская военная администрация заработала 10 апреля. Об этом сообщили на официальном сайте президента.
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Во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" выношу: образовать Константиновскую городскую военную администрацию Краматорского района Донецкой области,
– говорится в сообщении.
Генштабу ВСУ и Донецкой ОВ Зеленский поручил осуществить мероприятия, связанные с образованием военной администрации.
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