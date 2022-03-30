Зеленский создал ряд военных администраций в городах Донецкой области

Владимир Зеленский объявил об образовании 8 военно-гражданских администраций населенных пунктов. Семь из них в Донецкой области. Еще один – в Краматорском районе.

Об этом говорится в указе №188/2022, который 30 марта опубликовали на официальном сайте главы государства. Рассказываем, на базе каких населенных пунктов будут созданы военные администрации.

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Где будут созданы новые военные администрации

Согласно указу в Донецкой области создали следующие военные администрации:

Авдеевскую городскую военную администрацию Покровского района; Угледарскую городскую военную администрацию Волновахского района; Марьинскую городскую военную администрацию Покровского района; Очеретинскую поселковую военную администрацию Покровского района; Светлодарскую городскую военную администрацию Бахмутского района; Славянскую городскую военную администрацию Краматорского района; Торецкую городскую военную администрацию Бахмутского района.

Отмечается, что в связи с образованием военных администраций населенных пунктов полномочия соответствующих военно-гражданских администраций населенных пунктов прекращаются со дня начала осуществления своих полномочий соответствующей военной администрацией.

Во второй части указа президент постановил образовать Дружковскую городскую военную администрацию Краматорского района.

Кто возглавит новообразованные военные администрации

Также Президент подписал распоряжение о назначении руководителей указанных военных администраций.

Согласно указу начальниками станут:

Марьинской ГВА – Юрий Григулец,

Угледарской ГВА – Сергей Новиков,

Авдеевской ГВА – Виталий Барабаш,

Торецкой ГВА – Василий Чинчик,

Славянской ГВА – Вадим Лях,

Светлодарской ГВА – Сергей Гошко,

Очеретинской поселковой военной администрации – Николай Коваленко,

Дружковской ГВА – Сергей Боевский.

Обратите внимание – Зеленский выступил перед парламентом Норвегии: