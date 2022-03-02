Зеленский создал штаб по гуманитарным вопросам, его возглавил Ермак

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак назначен и главой штаба по гуманитарным вопросам. Штаб будет заниматься разнообразной гуманитарной помощью для украинцев.

Причем речь идет как о помощи из-за границы, так и, собственно, от украинского бизнеса или органов власти. Об этом сам Ермак сообщил в фейсбуке.

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Украинцы страдают от развязанной Россией войны и нуждаются в гуманитарной помощи

Как написал глава ОП Андрей Ермак, от войны страдает вся Украина, но есть города и села в особо сложной ситуации.

Многие потеряли свои дома или оказались без доступа к воде, пище, лекарствам, предметам первой необходимости,

– отметил он.

Соответственно, международное сообщество, украинские власти, бизнес и волонтеры делают все, чтобы наши "люди смогли выжить даже в сверхсложных условиях военных действий".

Для координации всех этих усилий президент Украины создал Координационный штаб по гуманитарным и социальным вопросам. Он будет заниматься:

Гуманитарной помощью от правительств иностранных государств и международных организаций.

Помощью от крупного бизнеса военным администрациям и общинам.

Помощью от органов власти по запросам военных администраций и общин.

Меня назначен руководителем штаба. Отвечать за операционные процессы будет моя заместительница Юлия Соколовская. А информационным сопровождением займется моя советница по коммуникациям Дарья Заривна,

– сообщил Андрей Ермак.

Штабу уже создали фейсбук-страницу и телеграм-канал.

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