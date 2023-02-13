Владимир Зеленский создал в Чернигове городскую военную администрацию. Указ президент подписал после того, как суд запретил мэру города год занимать должность.

Украинский лидер подписал документ 7 февраля. Тогда он и вступил в силу, информирует 24 Канал.

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Что известно о создании городской военной администрации в Чернигове

Владимир Зеленский постановил создать Черниговскую городскую военную администрацию Черниговского района Черниговской области.

Следует отметить, что на территории действия военного положения можно создавать временные органы власти – военные администрации.

Эти органы власти образуют для обеспечения действия Конституции и законов, организации мер правового режима военного положения, обороны, защиты критической инфраструктуры, защиты прав и других функций.

Возглавлять военную администрацию должен начальник, назначаемый президентом Украины. Пока неизвестно, кто ее возглавит.

Почему образуют городские военные администрации

Исполнительный директор Черниговского отделения Ассоциации городов Украины Николай Силенко заявил Суспільному, Что образование военной администрации в городах, поселках и территориальных общинах – это явление исключительное.

Это происходит там, где или нет местного самоуправления, или оно не справляется со своей функцией при тех или иных обстоятельствах, например, деоккупированный Изюм, Купянск или Херсон — то есть там, где есть проблемы с местным самоуправлением или коллаборация и тому подобное,

– заявил Силенко.

По его словам, говорится о тех населенных пунктах, где местные власти не справляются со своими непосредственными функциями. Прежде всего – с безопасностью и обороной.

Буквально еще 3 февраля Николай Силенко говорил, что он не видит предпосылок для создания в Чернигове военной администрации. Тогда он заявил:

Генштаб не предупреждал о высоком уровне угрозы атаки на Черниговскую область со стороны агрессора;

не видит каких-либо парализованных процессов в городе и в местном самоуправлении.

Стоит отметить, что перед отстранением мэра Чернигова начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус заявил Суспільному, что даже если Владислава Атрошенко отстранят от должности, есть должностное лицо, которое его заменит. Тогда говорилось о секретаре Черниговского горсовета Александре Ломаке.

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