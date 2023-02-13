Український лідер підписав документ 7 лютого. Тоді він й набув чинності, інформує 24 Канал.

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Що відомо про створення міської військової адміністрації в Чернігові

Володимир Зеленський постановив утворити Чернігівську міську військову адміністрацію Чернігівського району Чернігівської області.

Варто зауважити, що на території дії воєнного стану можна створювати тимчасові органи влади – військові адміністрації.

Ці органи влади утворюють для забезпечення дії Конституції та законів, організації заходів правового режиму воєнного стану, оборони, захисту критичної інфраструктури, охорони прав та інших функцій.

Очолювати військову адміністрацію має начальник, якого призначає президент України. Наразі невідомо, хто її очолить.

Чому утворюють міські військові адміністрації

Виконавчий директор Чернігівського відділення Асоціації міст України Микола Силенко заявив Суспільному, що утворення військової адміністрації у містах, селищах та територіальних громадах – це явище виняткове.

Це відбувається там, де або нема місцевого самоврядування, або воно не справляється зі своєю функцією за тих чи інших обставин, наприклад, деокупований Ізюм, Куп'янськ чи Херсон — тобто там, де є проблеми з місцевим самоврядуванням або колаборація тощо,

– заявив Силенко.

За його словами, мовиться про ті населені пункти, де місцева влада не справляється зі своїми безпосередніми функціями. Перш за все – з безпекою та обороною.

Буквально ще 3 лютого Микола Силенко говорив, що він не бачить передумов до створення в Чернігові військової адміністрації. Тоді він заявив:

Генштаб не попереджав про високий рівень загрози атаки на Чернігівську область з боку країни-агресора;

не бачить якихось паралізованих процесів в місті та в місцевому самоврядуванні.

Варто зауважити, що, перед відстороненням мера Чернігова, начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус заявив Суспільному, що навіть якщо Владислава Атрошенка відсторонять від посади, є посадова особа, яка його замінить. Тоді мовилось про секретаря Чернігівської міськради Олександра Ломака.

Що відбулось з місцевою владою в Чернігові