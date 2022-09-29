Зеленский созывает срочное заседание СНБО
29 сентября 2022 , 15:46Читати новину українською
Президент Владимир Зеленский созывает заседание СНБО. Оно состоится в срочном порядке.
Заседание было назначено на 30 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.
Президент Владимир Зеленский созывает на завтра срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Повестку дня и другие подробности сообщим впоследствии,
– сказал Никифоров.
Украинцам придется дождаться деталей. Можно предположить, что таким образом наши власти реагируют на то, что россия решила аннексировать территории Украины после псевдореферендумов.