Зеленский созывает срочное заседание СНБО

Президент Владимир Зеленский созывает заседание СНБО. Оно состоится в срочном порядке.

Заседание было назначено на 30 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Президент Владимир Зеленский созывает на завтра срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Повестку дня и другие подробности сообщим впоследствии,

– сказал Никифоров.

Украинцам придется дождаться деталей. Можно предположить, что таким образом наши власти реагируют на то, что россия решила аннексировать территории Украины после псевдореферендумов.