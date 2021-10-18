Зеленский созывает внеочередное заседание Рады: что рассмотрят
18 октября 2021 , 14:35Читати новину українською
Источник:телеграм-канал Алексея Гончаренко
Владимир Зеленский хочет созвать Верховную Раду на внеочередное заседание. С такой просьбой он обратился к спикеру парламента Руслану Стефанчуку.
Зеленский предложил ряд законопроектов для повестки дня. Письмо президента опубликовал нардеп Алексей Гончаренко.
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Заметим, спикер Рады Руслан Стефанчук также заявлял, что может быть дополнительная внеочередная сессия, посвященная евроинтеграционным законам.
Что должны рассмотреть
- Законопроект "Об энергетической эффективности";
- изменения в закон о комбинированном производстве тепловой и электроэнергии;
- изменения в закон об альтернативных видах топлива по развитию производства биометана;
- законопроект о Национальной комиссии, которая будет регулировать сферы электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и оказания услуг почтовой связи;
- приведение законодательства Украины в сфере детского питания в соответствие с требованиями ЕС;
- законопроект о Меморандуме о взаимопонимании между Украиной и Европейским полицейским офисом о конфиденциальности и сохранении информации;
- ратификация соглашения между Украиной и Финляндией о взаимной охране информации с ограниченным доступом;
- присоединение Украины к Конвенции о Европейском институте леса;
- ратификация соглашения между Кабмином и эстонским правительством о техническом и финансовом сотрудничестве;
- соглашение между Украиной и Данией о проведении оплачиваемых видов деятельности членами семей дипломатов и консулов;
- изменения в Финансовое соглашение (проект "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины") между Украиной и Европейским инвестиционным банком;
- ратификация соглашения о вкладе между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития. Договоренность касается участия Украины в Фонде Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде;
- законопроект о ратификации Гарантийного соглашения "Проект развития АО "Укрпочта": Логистическая сеть и Сельское отделение" между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития.
Кроме того, должны рассмотреть вопрос НАБУ, НБУ, ресурсного законопроекта, Фонда частичного гарантирования вкладов.
Письмо президента / Фото из телеграм-канала Алексея Гончаренко
Письмо президента / Фото из телеграм-канала Алексея Гончаренко