Зеленский созывает внеочередное заседание Рады для рассмотрения медицинских вопросов
Источник:телеграм-канал Юлии Палийчук
Народные депутаты соберутся на внеочередное заседание во вторник, 2 ноября. Созвал Верховную Раду президент Владимир Зеленский.
Политики будут рассматривать важные медицинские и социальные законопроекты. Об этом рассказала пресс-секретарь партии "Слуга народа" Юлия Палийчук.
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Какие законопроекты рассмотрят нардепы
- Постановление, предусматривающее допуск в Верховную Раду только по подтвержденной вакцинации или с действительным ПЦР-тестом.
- Законопроект о государственной регистрации лекарственных средств под обязательства;
- документ по совершенствованию системы управления сферой здравоохранения;
- законопроект о функционировании Единого государственного реестра ветеранов войны и внедрение электронного удостоверения ветерана;
- внесение изменений в закон "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине" относительно приведения в соответствие с некоторыми законодательными актами;
- законопроекты повестки дня.
Ситуация с коронавирусом в Украине
- В Украине зафиксировали новый рекорд количества новых больных за сутки. Так, 27 октября коронавирусом заразились аж 26 тысяч человек. Больше всего – в Одесской области.
- В то же время 576 больных, к сожалению, умерли, а 10 006 – выздоровели.
- Сейчас красная зона карантина действует в 8 областях Украины: Херсонской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Сумской, Ровненской и Николаевской.
- Уже с 30 октября ограничения красной зоны расширят еще на 7 регионов: Житомирскую, Ивано-Франковскую, Киевскую, Луганскую, Львовскую, Хмельницкую и Черниговскую области.
Полный текст публикации Юлии Палийчук в телеграме:
Во вторник, 2 ноября ожидается созыв внеочередного заседания Верховной Рады, которое инициирует Президент Украины Владимир Зеленский для рассмотрения важных социальных и медицинских вопросов. Отдельно:
Проекта постановления №6154 о дополнительных мерах по противодействию и распространению Covid-19, которое предусматривает допуск к помещениям парламента только по подтвержденной вакцинации или с действительным ПЦР-тестом.
Законопроектов №6121 по государственной регистрации лекарственных средств под обязательства;
№5873 по совершенствованию системы управления сферой здравоохранения;
№5694 относительно функционирования Единого государственного реестра ветеранов войны и внедрения электронного удостоверения ветерана;
№4542 О внесении изменений в закон "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине" относительно приведения в соответствие с некоторыми законодательными актами.
А также других вопросов повестки дня.