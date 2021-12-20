Зеленский созывает всех украинских послов: о чем будут договариваться

Владимир Зеленский созывает на конференцию всех послов Украины в мире. Мероприятие состоится на Ивано-Франковщине 21 – 22 декабря.

Об этом сказал президент Украины на пресс-конференции по итогам разговора с президентами Литвы и Польши. Он заверил, что теперь такие встречи будут проходить ежегодно.

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Будут разговаривать послы с президентом в государственной резиденции "Синегора" в Гуте, что на Ивано-Франковщине.

Зеленский заверил, что в 2021 году примут участие в конференции абсолютно все послы Украины.

"Раньше такие совещания проходили раз в 2, 3 или даже 4 года. Это в современном мире, в реалиях сверхбыстрых изменений, делает их неэффективной и протокольной формальностью", – отметил Зеленский.

Нам нужен смысл, нам нужен результат. Поэтому теперь я буду собирать украинских послов ежегодно здесь, в Гуте",

– заявил президент.

О чем будут говорить

Комплексный план действий Украины на мировой арене.

Стратегия внешнеполитической деятельности.

Движение в ЕС и НАТО.

Усиление нашего присутствия и национального интереса на Ближнем Востоке, Африке, Латинской Америке.

Встреча президентов Украины, Польши и Литвы

Анджей Дуда и Гитанас Науседа и Владимир Зеленский скоординировали дальнейшие шаги в противодействии вызовам и подписали совместное заявление.

Дуда официально заверил, что Польша выступает против любых уступок России со стороны НАТО.

В то же время Зеленский отреагировал на вероятное размещение ядерного оружия России в Беларуси. По его словам, такими вещами играть нельзя.

Науседа также обеспокоен угрожающим сближением России и Беларуси.

Смотрите пресс-конференцию президентов: видео

Именно в резиденции "Синегора" на Прикарпатье сегодня, 20 декабря, состоялась встреча Зеленского с президентами Литвы и Польши.