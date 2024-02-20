Зеленский впервые с начала вторжения собирает фракцию "Слуги народа", – СМИ

В СМИ распространилась информация, что президент Украины планирует собрать фракцию "Слуга народа". Это будет впервые за два года полномасштабной войны в нашем государстве.

Сообщают, что Владимир Зеленский планирует собрать фракцию в среду, 21 февраля.

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Президент соберет фракцию "Слуга народа"

О встрече народных депутатов от "Слуга народа" сообщили "Суспільному" источники в политсиле. Однако, какой будет тема собрания не уточнили.

В Верховной Раде также уже прокомментировали такую информацию. В частности на нее отреагировал народный избранник Ярослав Железняк.

Парламентарий в своем телеграм-канале написал, что "пока бы не преувеличивал слухи что там (на встрече – 24 Канал) может быть, но событие неординарное в наших политических реалиях".

Реакция нардепа на информацию о собрании фракции "Слуга народа": читайте публикацию

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