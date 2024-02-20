Зеленский впервые с начала вторжения собирает фракцию "Слуги народа", – СМИ
В СМИ распространилась информация, что президент Украины планирует собрать фракцию "Слуга народа". Это будет впервые за два года полномасштабной войны в нашем государстве.
Сообщают, что Владимир Зеленский планирует собрать фракцию в среду, 21 февраля.
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Президент соберет фракцию "Слуга народа"
О встрече народных депутатов от "Слуга народа" сообщили "Суспільному" источники в политсиле. Однако, какой будет тема собрания не уточнили.
В Верховной Раде также уже прокомментировали такую информацию. В частности на нее отреагировал народный избранник Ярослав Железняк.
Парламентарий в своем телеграм-канале написал, что "пока бы не преувеличивал слухи что там (на встрече – 24 Канал) может быть, но событие неординарное в наших политических реалиях".
Реакция нардепа на информацию о собрании фракции "Слуга народа": читайте публикацию
Владимир Зеленский 20 февраля почтил память Героев Майдана
- Президент Зеленский вместе с первой леди Еленой почтили светлую память погибших Героев Небесной Сотни.
- Супруги зажгли свечи и поставили их возле Мемориала Небесной Сотни. Расположен он на улице Институтской, что неподалеку от Майдана Независимости.
- Президент нашего государства убежден, что в 2014-м украинцев попытались убить только потому, что они сделали выбор быть свободными.
- Напомним, что ежегодно в этот день Украина чтит День памяти Героев Небесной Сотни. Соответствующий указ подписали еще в 2015 году. В этом 2024 году, мы чтим 10 годовщину со дня расстрелов на Майдане.