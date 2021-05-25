Зеленский спрашивал Разумкова, хочет ли спикер баллотироваться в президенты, – СМИ

На одной из встреч Владимир Зеленский спросил у Дмитрия Разумкова, планирует ли он выдвигать свою кандидатуру на президентские выборы в 2024 году. Председатель Верховной Рады решил не отвечать.

О разговоре Зеленского и Разумкова относительно намерений спикера Рады идти в президенты изданию рассказал высокопоставленный сотрудник Офиса Президента.

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Зеленский спрашивал Разумкова о планах идти в президенты

Президент прямо спрашивал Диму (Дмитрия Разумкова – 24 канал): готовится ли он к выборам, зачем ездит по стране с промотурами и о чем говорит с главами ОГА? На каждый из вопросов тот отмалчивается,

– рассказал собеседник.

И уточнил, что проблем диалога со спикером Рады нет, только вопрос баллотирования в президенты является своеобразным табу.

В Офисе Президента также заметили, что глава парламента не только зачастил на телеплощадки, но и регулярно посещает крупные предприятия в регионах. Во время визитов спикер знакомится с местной властью и ведет переговоры с главами облгосадминистраций, не согласовывая линию своего поведения с Банковой.

Разумков нарушил кодекс Зе-команды

Кроме того, соратники Зеленского пояснили изданию, что Разумков еще и нарушил неписаный кодекс Зе-команды.

"Никто из 10 человек ближайшего круга президента, которые получили высокие должности в государстве, не начала строить личную карьеру. Разумков решил, что он – особенный", – добавил источник.

К слову, наличие президентских амбиций у спикера изданию подтвердили 2 источника в его окружении. Там считают, что Зеленский "слишком болезненно воспринимает стремление председателя Рады быть независимым политиком, в частности иметь право выдвигаться в президенты".

СМИ уже не впервые пишут, что Разумков готовится идти на президентские выборы в 2024 году. Зато Зеленский говорит, что "пока рано говорить" о втором сроке. В то же время в "Слуге народа" его просят баллотироваться снова.