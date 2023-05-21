Ничего живого нет: Зеленский сравнил Бахмут с Хиросимой после Второй мировой

Разрушенные войной украинские города похожи на Хиросиму после Второй мировой войны. И хотя Россия использует не ядерное оружие, в Украине разрушены тысячи квадратных километров.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время обращения к народу Японии 21 мая, информирует 24 Канал. Президент также заметил, что украинцы хотят как можно быстрее отстроить свои дома, как это когда-то сделали японцы.

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Фотографии разрушенной Хиросимы напоминают мне абсолютно Бахмут и другие такие городки. Ничего живого нет, все постройки разрушены, нет понимания даже, где улица, где здание. Это просто тотальное разрушение, ничего нет, людей нет,

– отметил Владимир Зеленский.

Украина мечтает о восстановлении

. В августе 1945 года американский бомбардировщик сбросил атомную бомбу на японский город Хиросима. Это был первый в истории человечества случай атомной бомбардировки. В результате трагедии погибли более 80 тысяч человек, еще более 200 тысяч получили радиоактивное заражение.

Президент добавил, что Хиросима смогла восстановиться после ужасной трагедии, украинцы тоже мечтают восстановить разрушенные войной города и села.

"Мы мечтаем вернуть наши территории так же как вернули наши Северные территории, которые были оккупированы Россией. Мы должны вернуть и Восточные, и Южные территории. Мы мечтаем вернуть наших людей, которые в плену – военнопленные, гражданские взрослые и похищенные дети. Мы мечтаем победить и мечтаем вернуть мир после победы", – подчеркнул глава государства.

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