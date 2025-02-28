В Белом доме опубликовали странный пост после переговоров Зеленского и Трампа

На официальном аккаунте Белого дома в сети Х опубликовали странное сообщение после встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Так, в посте говорится, что "Америка прежде всего".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный аккаунт Белого дома в сети Х.

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В Белом доме опубликовали странное сообщение

После переговоров Трампа и Зеленского на официальной странице Белого дома опубликовали странное сообщение. Так, на странице опубликовали флаг США

Америка прежде всего,

– говорится в заметке.



Сообщение на странице Белого дома / Скриншот

Ранее стало известно, что пресс-конференцию Трампа и Зеленского отменили. В СМИ сообщили, что президент Украины досрочно покидает Белый дом.

Трамп заявил, что украинский президент якобы не готов к миру, если в нем будут задействованы США. Более того, он обвинил Зеленского в якобы неуважении к США.

Под таким огнем и давлением узнали много того, что невозможно понять без разговора. Удивительно то, что проявляется через эмоции, и я решил, что президент Зеленский не готов к миру, если в нем будет задействована Америка, потому что он чувствует, что наше участие дает ему большое преимущество в переговорах. Я не хочу преимуществ, я хочу МИРА,

– написал Трамп.