Зеленский в США назвал российский газ "самым грязным в мире"

Президент Украины находится в США с официальным визитом. В первый день встреч он в частности обсудил с американскими чиновниками "Северный поток-2" и его угрозы для Украины.

Владимир Зеленский встретился с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм. Общаясь с ней, он назвал российский газ "самым грязным".

Кстати Серьезно думаем, как развивать формат, – Зеленский о новой встрече "нормандской четверки"

"Коррупция, шантаж и манипуляции"

Президент Украины имел в виду буквальную грязь, и метафорическую. Во-первых, по словам Зеленского, при добыче этого топлива и его транспортировке значительно загрязняется природа. А во-вторых, он окутан махинациями.

Российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляции,

– отметил Зеленский.

Консультации "Украина – США – Германия"

Президент подчеркнул важность создания эффективных предохранителей от использования Россией газа как оружия. В этом контексте он заявил о нужности трехсторонних консультаций. Украина, Германия и США могли бы в формате треугольника обсудить вопрос:

сохранение украинского транзита;

европейской энергетической безопасности.