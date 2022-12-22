Не просим биться вместо нас, – Зеленский сделал намек Конгрессу США по танкам и самолетам

Президент Владимир Зеленский выступил перед Конгрессом. Он намекнул США по поставке в Украину танков и самолетов.

Наш лидер заявил, что никогда не будет призывать армию США воевать в Украине. Об этом информирует 24 канал.

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Зеленский сделал намек в США по поводу танков и самолетов

Я никогда не буду призывать США ввести свою армию для борьбы с Россией на территории Украины. Достаточно поставок американских танков и самолетов. Уверяю, украинцы разберутся, как ими управлять,

– заявил президент.

Также Зеленский сравнил украинскую армию с американской во время Второй мировой войны. Он отметил, что украинские военные выстаивают и дают отпор врагу.

"Россияне используют все, что могут против Бахмута и других городов. Однако наши Силы обороны выстаивают. И мы все гордимся ими. Российская техника примитивна: они сжигают все, что могут. Когда-то храбрые американские солдаты сражались против гитлеровских войск на Рождество в 1944 году. Храбрые украинские солдаты делают то же самое", – добавил украинский лидер.

Как Зеленский обратился к Конгрессу

Президент заявил, что для него большая честь выступать в Конгрессе США. Он отметил, что наше государство уже одержало победу в борьбе за умы мира. И эта победа дает храбрость всему миру.

По словам Зеленского, россияне станут свободными только тогда, когда победят Кремль в своих головах. Однако битва украинцев продолжается, ведь нам еще предстоит победить Кремль на поле боя.