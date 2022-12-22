Наш лідер заявив, що ніколи не закликатиме армію США воювати в Україні. Про це інформує 24 канал.

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Зеленський зробив натяк у США щодо танків і літаків

Я ніколи не буду закликати США ввести свою армію для боротьби з Росією на території України. Вистачить поставок американських танків і літаків. Запевняю, українці розберуться, як ними керувати,

– заявив президент.

Також Зеленський порівняв українську армію з американською у часи Другої світової війни. Він зазначив, що українські військові вистоюють та дають відсіч ворогу.

"Росіяни використовують все, що можуть проти Бахмута та інших міст. Однак наші Сили оборони вистоюють. І ми всі пишаємося ними. Російська техніка примітивна: вони спалюють усе, що можуть. Колись хоробрі американські солдати билися проти гітлерівських військ на Різдво у 1944 році. Хоробрі українські солдати роблять те саме", – додав український лідер.

Як Зеленський звернувся до Конгресу

Президент заявив, що для нього є великою честю виступати у Конгресі США. Він зазначив, що наша держава вже здобула перемогу в боротьбі за розуми світу. І ця перемога дає хоробрість для всього світу.

За словами Зеленського, росіяни стануть вільними лише тоді, коли переможуть Кремль у своїх головах. Однак битва українців продовжується, адже нам ще потрібно перемогти Кремль на полі бою.