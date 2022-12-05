Зеленский стал человеком года по версии Financial Times

Владимир Зеленский назван человеком года по версии британского издания Financial Times. Его сравнили с премьер-министром Британии Уинстоном Черчиллем.

В издании отметили, что такой выбор был сделан, поскольку "Зеленский стал воплощением мужества и стойкости украинского народа в его борьбе против российской агрессии".

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Financial Times назвала Зеленского "Человеком года"

Президента Украины назвали антиподом Владимира Путина, начавшего кровавую войну против украинского народа.

Журналисты сравнивают Зеленского с премьер-министром Британии Уинстоном Черчиллем, выступавшим по радио, чтобы сплотить страну во время блицкрига: президент Украины также использует социальные сети для неустанной кампании за военную и финансовую поддержку Запада.

"Я более ответственный, чем смелый"

Его решение остаться в Киеве, а не согласиться с предложением об эвакуации, было одним из важнейших моментов в войне, пишет издание. Мол, это стало одним из важнейших моментов в войне, побуждая украинскую армию и ее народ к сопротивлению.

Попутно он стал флагоносцем либеральной демократии в более широкой глобальной борьбе с авторитаризмом, которая может определить ход 21 века,

– говорится в издании.

В интервью Financial Times глава государства прокомментировал свое решение остаться в Киеве.

"Я более ответственный, чем смелый. Я просто ненавижу подводить людей", – сказал Зеленский.

Самый влиятельный человек 2022 года

В прошлом году FT назвало миллиардера Илона Маска "Человеком года".

Президент Владимир Зеленский возглавил рейтинг TIME100. Читатели журнала считают его самым влиятельным человеком в 2022 году. Также в тройку лидеров вошли премьер Британии Борис Джонсон и миллиардер Илон Маск.

Наш глава государства получил 5% голосов из 3,3 миллионов человек. А вот основатель Tesla и SpaceX занял 2 место, хотя имел лишь немного меньшую поддержку.