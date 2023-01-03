Опередил даже Дуду и Байдена: для поляков Зеленский стал политиком 2022 года

Социологи опросили поляков по поводу того, кого они считают политиком 2022 года. Пятая часть респондентов из соседней страны ответила, что этот титул имеет право носить Президент Украины Владимир Зеленский.

Многие СМИ признали Зеленского человеком года. Кроме того, пришелся по душе украинский лидер и обычным людям в разных странах. Опрос компании CBOS показал, что президент нашего государства пользуется немалой популярностью в Польше.

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Кто дышал в спину Зеленскому

Собственно, президент Украины забрал около 20% симпатий граждан соседнего государства. Кроме того, проценты между другими политиками распределились следующим образом:

президент США Джозеф Байден получил 15% голосов в опросе;

президент Польши Анджей Дуда – 12%;

премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий – 6%;

Заметим, что другие политики набрали не более 1,4 процента. Речь идет, в частности, об экспремьере Великобритании Борисе Джонсоне, президентке Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен, экспрезиденте США Дональде Трампе и премьер-министре Венгрии Викторе Орбане.

Многие люди не ответили на вопрос

Респондентам задавали вопрос о том, кто из политиков в 2022 году действовал лучше и принес больше пользы стране и обществу.

Следует сказать, что многие люди затруднились ответить на вопрос, который задавали социологи. Собственно, это 55% поляков.

Важно, что из этого процента 33% респондентов подчеркнул, что ни один из знакомых им политиков не заслуживает звания "политика года". В то же время 23% из этих 55 – выбрали ответ "не знаю / неинтересно / трудно сказать", а 1% –просто отказался участвовать в опросе.

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К этой теме напомним, кто стал неудачником года по версии СМИ. Конечно, издание Politico могло присудить этот титул только одному человеку – то есть президенту России Владимиру Путину. Очевидно, это почетное звание будет с кремлевским диктатором до конца его жизни в этом мире.