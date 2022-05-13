Зеленский станет почётным доктором почти 30 учебных заведений США

Manor College в американском штате Пенсильвания вручил Владимиру Зеленскому звание почетного доктора. Вместо президента отличие получила госпожа консул Украины Ирина Мазур.

Колледж отметил украинского президента званием почётного доктора гуманитарных наук. Церемония прошла 12 мая.

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Для меня было невероятной честью получить эту почетную грамоту от имени президента Украины,

– рассказала госпожа почетный консул.

Она добавила, что к такой инициативе Manor College присоединились уже 26 учебных заведений США.

В пояснении к награде руководство колледжа привело биографию Зеленского: от "Квартала" к президентству. Учебное заведение вспомнило о том, что политик отказался эвакуироваться, а попросил коллег об оружии для своей страны. Педагоги подчеркнули, что забота Зеленского о своем народе стала беспрецедентной в мире.



Объяснение к отличию Зеленского / Фото Ирины Мазур



От имени президента награду получила Ирина Мазур / Фото госпожи консула

Что известно о Manor College

К созданию Manor College в Пенсильвании в 1947 была причастна украинская диаспора. Учебное заведение тесно связано с Украинской греко-католической церковью. В 2017 году там был открыт обновленный украинский музей. В общем, колледж всегда привлекал внимание американских политиков к помощи Украине.

Учеба в колледже длится 2 года. Он предлагает своим студентам более 30 обучающих программ по здравоохранению, математике, бизнесу, юриспруденции и искусству.

Вещи Зеленского продают за тысячи долларов

На аукционе в Лондоне была продана флисовая кофта президента за 90 тысяч фунтов стерлингов, что составляет более 111 тысяч долларов. Именно в этой кофте украинский политик встречал в Киеве премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. По данным СМИ, ее стоимость составляет 383 гривны. Кстати, в начале аукциона для помощи Украины выступил глава британского правительства. Он подчеркнул, что кофта Зеленского стоит гораздо больше стартовой цены, то есть за 50 тысяч фунтов стерлингов.

На аукционе в Бостоне за 50 тысяч долларов продали бейсбольный мяч с автографом Зеленского .

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