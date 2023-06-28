Об этом в своем выступлении в Верховной Раде по случаю Дня Конституции заявил Президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что в таком случае у украинских военных всегда будет достаточно оружия, передает 24 Канал.

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Зеленский стремится наладить производство западного оружия в Украине

Украинский глава отметил, что в случае налаживания эффективного производства западного оружия Украина будет иметь достаточно мощный оборонно-промышленный комплекс. По его словам, это необходимо для того, чтобы обеспечивать потребности наших военных.

Системы необходимого оружия: ПВО, танки, пушки бронетехника, поставляемые партнерами, мы стремимся производить и локализовать в Украине,

– сказал он.

Кроме того, Зеленский отметил, что производство этого оружия усилит украинский флот, воздушный щит, а также безопасность в киберпространстве. Он подчеркнул, что наладить такое производство вполне реально.

"Объем производства пока еще не достаточный. Мы нуждаемся в глобальной поддержке партнеров. Но он будет достаточен, мы это сможем", – заверил Зеленский.

В подтверждение своих слов президент отметил, что Украина уже научилась строить морские дроны. К тому же наши военные их успешно применяют, чтобы поражать оккупантов.

В целом производство беспилотников в Украине – это отрасль, которая может стать самой мощной в Европе.

– сказал он.

Кроме того, Зеленский напомнил, что в Украине фактически с нуля было создано производство дефицитных снарядов для артиллерии 122 и 125 калибра, относящихся к стандартам стран Запада. Более того, глава государства также вспомнил затопление российского крейсера "Москва", пораженный ракетами отечественного производства "Нептун".

В заключение он сказал, что именно эти примеры наглядно демонстрируют стремление нашего государства к интеграции с оборонно-промышленными комплексами Запада и началу производства этого оружия в Украине.

Недавно стало известно, что в Украине будут производить Bayraktar TB2 и Akinci