Про це у своєму виступі у Верховній Раді з нагоди Дня Конституції заявив Президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що у такому випадку українські військові завжди матимуть достатньо зброї, передає 24 Канал.

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Зеленський прагне налагодити виробництво західної зброї в Україні

Український очільник зазначив, що в разі налагодження ефективного виробництва західної зброї, Україна матиме достатньо потужний оборонно-промисловий комплекс. За його словами, це потрібно для того, щоб забезпечувати потреби наших військових.

Системи необхідної зброї: ППО, танки, гармати бронетехніка, які постачають партнери, ми прагнемо виробляти та локалізувати в Україні,

– сказав він.

Крім цього, Зеленський зауважив, що виробництво цієї зброї посилить український флот, повітряний щит, а також безпеку в кіберпросторі. Він наголосив, що налагодити таке виробництво цілком реально.

"Обсяг виробництва поки ще не достатній. Ми потребуємо глобальної підтримки партнерів. Але він буде достатній, ми це зможемо", – запевнив Зеленський.

На підтвердження своїх слів президент зазначив, що Україна вже навчилася будувати морські дрони. До того ж наші військові їх успішно застосовують, що вражати окупантів.

Загалом виробництво безпілотників в Україні – це галузь, яка може стати найпотужнішою в Європі,

– сказав він.

Окрім того, Зеленський нагадав, що в Україні фактично з нуля створили виробництво дефіцитних снарядів для артилерії 122 і 125 калібру, які належать до стандартів країн Заходу. Ба більше, глава держави також пригадав затоплення російського крейсера "Москва", який уразили ракетами вітчизняного виробництва "Нептун".

Наостанок він сказав, що саме ці приклади наочно демонструють прагнення нашої держави до інтеграції з оборонно-промисловими комплексами Заходу і початку виробництва цієї зброї в Україні.

Нещодавно стало відомо, що в Україні виготовлятимуть Bayraktar TB2 та Akinci