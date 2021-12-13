Зеленский таки встретился с композитором Покладом и присвоил ему звание Героя Украины

Владимир Зеленский провел встречу с композитором Игорем Покладом и его женой Светланой. Президент вручил мастеру орден Государства с присвоением звания Героя Украины.

О том, что глава государства провел личную встречу с композитором и его супругой, сообщила пресс-служба Офиса Президента. Мастера отметили госнаградой.

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Зеленский встретился с Покладом

Посвятив свою жизнь музыкальному искусству, вы стали действительно Мастером. Без преувеличения ваша музыка является голосом Украины. Ваши песни звучат во всем мире,

– сказал президент композитору.

Зеленский подчеркнул, что композиции Игоря Поклада относятся к лучшим жемчужинам национального духовного достояния, без которых невозможно представить современную украинскую культуру.

Глава государства вручил композитору орден Государства с присвоением звания Героя Украины.

Зеленский встретился с Покладом и его супругой / Фото Офиса Президента

Неудачная попытка ОП поздравить композитора с юбилеем: что известно

Игорь Поклад 10 декабря отметил 80-летний юбилей. Перед этим жене художника позвонили по телефону с ОП. Женщину спросили, есть ли у нее вайбер. Объяснили, что Зеленский написал Покладу письмо и попросили распечатать его самостоятельно.

Светлана обнародовала эту информацию в сети. Такой способ поздравления изрядно возмутил женщину.

Уже 9 декабря на сайте главы государства появилось сообщение о присвоении композитору звания Героя Украины.

Творчество Игоря Поклада: что известно

Композитор и опермейстер Игорь Поклад является автором более 150 песен.

В его творческом наследии – музыкальные представления "Конотопська відьма", "Різдвяна ніч", "Москаль-чарівник", "Засватана – невінчана", "Таке єврейське щастя", "Чмир", рок-опера "Ірод".

Он работал в кино с режиссерами Леонидом Быковым, Андреем Бенкендорфом, Николаем Засеевым. Всего приобщился к более чем 40 художественным и телефильмам.

Написал музыку к анимационным лентам "Як козаки…", "Енеїда" и другим.

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