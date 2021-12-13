Про те, що глава держави провів особисту зустріч з композитором та його дружиною, повідомила пресслужба Офісу Президента. Митця відзначили держнагородою.

До теми Скинули смс і попросили роздрукувати: ОП "оригінально" привітав композитора Поклада з ювілеєм

Зеленський зустрівся з Покладом

Присвятивши своє життя музичному мистецтву, ви стали дійсно Майстром. Без перебільшення, ваша музика є голосом України. Ваші пісні звучать в усьому світі,

– сказав президент митцю.

Зеленський наголосив, що композиції Ігоря Поклада належать до найкращих перлин національного духовного надбання, без яких неможливо уявити сучасну українську культуру.

Глава держави вручив композитору орден Держави з присвоєнням звання Героя України.



Зеленський зустрівся з Покладом і його дружиною / Фото Офісу Президента

Невдала спроба ОП привітати композитора з ювілеєм: що відомо

Ігор Поклад 10 грудня відзначив 80-річний ювілей. Перед цим дружині митця зателефонували з ОП. Жінку запитали, чи є у неї вайбер. Пояснили, що Зеленський написав Покладу листа та попросили роздрукувати його самостійно.

Пані Світлана оприлюднила цю інформацію у мережі. Такий спосіб привітання неабияк обурив жінку.

Вже 9 грудня на сайті глави держави з'явилося повідомлення про присвоєння композитору звання Героя України.

Творчість Ігоря Поклада: що відомо

Композитор та опермейстер Ігор Поклад є автором понад 150 пісень.

У його творчому доробку – музичні вистави "Конотопська відьма", "Різдвяна ніч", "Москаль-чарівник", "Засватана – невінчана", "Таке єврейське щастя", "Чмир", рок-опера "Ірод".

Він працював у кіно з режисерами Леонідом Биковим, Андрієм Бенкендорфом, Миколою Засєєвим. Загалом долучився до понад 40 художніх і телефільмів.

Написав музику до анімаційних стрічок "Як козаки…", "Енеїда" та інших.

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