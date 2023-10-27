Усиление ПВО и наступательные действия ВСУ: Зеленский традиционно обратился к украинцам

Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам в 611-й день полномасштабного вторжения. Он сообщил, что провел Военный кабинет по ситуации на основных боевых направлениях, а также поздравил общество с Днем украинской письменности и языка.

В частности, обсудили Купянское, Бахмутское, Авдеевское, Марьинское и Мелитопольское направления. Зеленский также сообщил подробности, как помощь от Германии поможет ВСУ.

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Провел разговоры с партнерами

Президент сообщил, что провел 27 октября два международных разговора: с премьер-министром Великобритании и с президентом Объединенных Арабских Эмиратов. По словам Зеленского, вместе с партнерами обсудили совместную защиту международного права, реализацию Формулы мира и встречу советников на Мальте, которая начнется уже завтра – 28 октября.

Отдельное внимание во время разговоров уделили ситуации на Ближнем Востоке и вопросу, что можно сделать, чтобы не допустить масштабную войну и большую катастрофу для людей.

Кроме того, Зеленский обсудил с британским премьером Сунаком совместные дальнейшие шаги по усилению обороны – в частности, ПВО и антидроновые средства.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео

Также Зеленский поблагодарил за новый пакет помощи от Германии. Он подчеркнул, что он очень поможет нашим защитникам.

И очень мощный пакет от Германии – именно то, о чем мы договаривались с господином канцлером. Перед зимой – ПВО, еще одна система "Айрис-Т", ракеты к ПВО, снаряды для артиллерии, радары. Это значительно поможет нашим воинам и защите наших городов. Спасибо, Олаф, тебе!

– заявил Зеленский.

Военный кабинет и чествование Героев

В вечернем обращении Президент Украины сообщил, что сегодня состоялась специальная церемония памяти Героев. Семьи 21 погибшего защитника получили ордена "Золотая Звезда".

Также Зеленский рассказал, что провел очередное заседание Военного кабинета. На нем обсудили ситуацию по самым горячим направлениям на Востоке, а также события на Юге.

"Провел Военный кабинет по ситуации на основных боевых направлениях. Купянск, Бахмутское направление, Авдеевка, Марьинка и Мелитопольское направление. Обеспечение нашей обороны и наших наступательных действий. В частности, дальнобойным оружием и ракетами. Я благодарю всех воинов, которые крепко держат позиции и уничтожают оккупантов. Эта неделя тоже существенно увеличила российские потери. Именно так и надо", – подчеркнул Президент Украины.

Отдельно Зеленский провел совещание по укрытиям – их готовности и доступности для людей. Президент сообщил, что часть результатов уже достигли – провели полную ревизию убежищ, а также создали специальный сайт с укрытиями.

Создан специальный сайт, на котором можно видеть состояние укрытий по стране и состояние работ с укрытиями. Контролем занимается Минстратегпром. В целом на местном уровне в большинстве регионов отнеслись более ответственно к вопросу об укрытии. Мы должны продолжать эту работу,

– сообщил Зеленский.

Поздравил с Днем украинской письменности и языка

В вечернем обращении Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем письменности и языка. Он отметил, что этот день объединяет общество.

"И пусть сегодня всех объединит ощущение, как много Украина, украинский язык, все наши украинские люди выдержали, смогли, прошли, пережили и сделали для того, чтобы Украина всегда была свободной и однажды отметила свою победу. Свою. Долгожданную", – сказал Зеленский в конце обращения.