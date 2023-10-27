Зокрема, обговорили Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський, Мар'їнський та Мелітопольський напрямки. Зеленський також повідомив подробиці, як допомога від Німеччини допоможе ЗСУ.

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Провів розмови з партнерами

Президент повідомив, що провів 27 жовтня дві міжнародні розмови: з прем'єр-міністром Великої Британії та з президентом Об'єднаних Арабських Еміратів. За словами Зеленського, разом з партнерами обговорили спільний захист міжнародного права, реалізацію Формули миру та зустріч радників на Мальті, яка почнеться вже завтра – 28 жовтня.

Окрему увагу під час розмов приділили ситуації на Близькому Сході та питанню, що можна зробити, аби не допустити масштабної війни та більшої катастрофи для людей.

Крім того, Зеленський оговорив з британським прем'єром Сунаком спільні подальші кроки для посилення оборони – зокрема ППО та антидронові засоби.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео

Також Зеленський подякував за новий пакет допомоги від Німеччини. Він наголосив, що він неабияк допоможе нашим захисникам.

І є дуже потужний пакет від Німеччини – саме те, про що ми домовлялися з паном канцлером. Перед зимою – ППО, іще одна система "Айріс-Т", ракети до ППО, снаряди для артилерії, радари. Це значно допоможе нашим воїнам і захисту наших міст. Дякую, Олафе, тобі!

– заявив Зеленський.

Військовий кабінет і вшанування Героїв

У вечірньому зверненні Президент України повідомив, що сьогодні відбулася спеціальна церемонія вшанування пам'яті Героїв. Сім'ї 21 загиблого захисника отримали ордени "Золота Зірка".

Також Зеленський розповів, що провів чергове засідання Військового кабінету. На ньому обговорили ситуацію на найгарячіших напрямках на Сході, а також події на Півдні.

"Провів Військовий кабінет щодо ситуації на основних бойових напрямках. Куп’янськ, Бахмутський напрямок, Авдіївка, Мар'їнка та Мелітопольський напрямок. Забезпечення нашої оборони й наших наступальних дій. Зокрема, далекобійною зброєю та ракетами. Я дякую всім воїнам, які міцно тримають позиції та знищують окупантів. Цей тиждень теж суттєво збільшив російські втрати. Саме так і треба", – наголосив Президент Україну.

Окремо Зеленський провів нараду щодо укриттів – їхньої готовності й доступності для людей. Президент повідомив, що частину результатів уже досягнули – провели повну ревізію сховищ, а також створили спеціальний сайт з укриттями.

Створено спеціальний сайт, на якому можна бачити стан укриттів по країні та стан робіт з укриттями. Контролем займається Мінстратегпром. Загалом на місцевому рівні у більшості регіонів поставилися відповідальніше до питання про укриття. Ми повинні продовжувати цю роботу,

– повідомив Зеленський.

Привітав з Днем української писемності та мови

У вечірньому зверненні Володимир Зеленський також привітав українців з Днем писемності та мови. Він наголосив, що цей день єднає суспільство.

"І хай сьогодні всіх об'єднає відчуття, як багато Україна, українська мова, всі наші українські люди витримали, змогли, пройшли, пережили й зробили для того, щоб Україна завжди була вільною та одного дня відзначила свою перемогу. Свою. Омріяну", – сказав Зеленський наприкінці звернення.