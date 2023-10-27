Церемонія вручення державних нагород відбулася 27 жовтня в Білій залі Героїв України Маріїнського палацу. Загиблих Героїв вшанували хвилиною мовчання.

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21 Герой України отримав нагороду посмертно

Президент України під час вручення нагород сім'ям загиблих Героїв наголосив, що такими подвигами, які кожного дня роблять українські воїни, могли б пишатися у будь-якій країні світу. Зеленський також підкреслив, що Героїв та їхні мужні подвиги ніколи не забудуть, про це також свідчать і нагороди.

Це честь для мене – вручити ордени "Золота Зірка" рідним наших героїв. Двадцять один Герой України. Посмертно. Я дуже хочу, щоб ці державні нагороди означали, що про наших героїв ніколи не забудуть. Що їхні імена та історії – знатимуть. Що Україна завжди буде їм вдячною. Бо кожне ім'я героя – це ім'я подвигу, ім'я порятунку людей, позицій, держави Україна,

– заявив Зеленський на церемонії вручення нагород.

Сім'ям загиблих Героїв вручили ордени "Золота Зірка": дивіться відео

Посмертно нагороди отримали сім'ї Героїв:

молодшого сержанта Святослава Алексапольського,

льотчика, майора Олександра Бориса,

капітана Степана Воробця,

командира групи спеціальної розвідки, молодшого сержанта Євгена Глоби,

спецпризначенця ССО ЗСУ, головного сержанта Володимира Дудченка,

оператора дрона, солдата Євгенія Зіновьєва,

старшого лейтенанта Юрія Канюка,

молодшого сержанта Дмитра Крамара,

полковника Ігора Ляшенка,

солдата Максима Ляха,

командира стрілецької роти, лейтенанта Миколи Макаревича,

оператора-розвідника, солдата Василя Матійчука,

молодшого сержанта Сергія Міщенка,

майора Вадима Одуда,

старшого сержанта Володимира Примаченка,

сержанта Михайла Реуцького,

сержанта Володимира Сови-Лісовця,

капітана Олега Тарахкала,

капітан Ігора Небося,

підполковника Володимира Українця.

У церемонії вручення орденів також взяли участь Олексій Данілов, Рустем Умєров, Валерій Залужний, Василь Малюк та Сергій Шаптала.