Украина имеет исторический шанс сломать российский реваншизм, – Зеленский в обращении

Владимир Зеленский в 770 день полномасштабной войны традиционно обратился к украинцам. Президент Украины рассказал, какую работу с партнерами планирует провести правительство.

Также Зеленский поблагодарил украинских защитников, которые дают отпор российским захватчикам. Главные тезисы из обращения президента – далее в материале.

К теме Зеленский провел совещание по онлайн-казино: детали

Финляндия понимает необходимость интеграции Украины в НАТО

В обращении Зеленский рассказал о новом соглашении по безопасности, которое подписали с Финляндией. К слову, оно стало восьмым. Зеленский отметил, что впервые президент Финляндии прибыл в Украину вместе со спикером парламента и это новый формат совместного визита.

Президент Украины поблагодарил Финляндию за поддержку, а также объявил о новом пакете оборонной поддержки.

Сегодня есть новый пакет оборонной поддержки. Мы очень подробно говорили о необходимости в усилении ПВО. Говорили и об оборонном производстве – о совместных проектах по оружию, по снарядам. Это то, в чем наши государства вместе могут сделать значительно больше. И мы договорились сегодня, что команды наших государств будут работать вместе не менее активно, как и раньше,

– сообщил Зеленский.

Президент также добавил, что Финляндия четко понимает необходимость интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО. Поэтому Зеленский поблагодарил партнеров за готовность помогать, давать аргументы в пользу приглашения Украины в НАТО.

"В целом мы можем сказать, что все общество Финляндии, все политические силы одинаково понимают важность нашей защиты в этой войне для всего нашего региона, для всей Европы. И мы обязательно должны не терять время, больше взаимодействовать, больше делать вместе, убеждать других партнеров быть активными. Это все – о нашей общей безопасности, о защите миллионов людей от российских убийц", – добавил президент Украины.

Президент провел переговоры с премьерами Японии и Португалии

Владимир Зеленский сообщил, что провел переговоры с премьер-министрами Японии и Португалии. Так, Фумио Кисиде президент Украины поблагодарил за разностороннюю помощь. Он отметил, что Япония – один из глобальных лидеров в помощи Украине. Во время разговора Зеленский рассказал Кисиде о ситуации на поле боя, перспективы ВСУ и отметил потребности украинских военных.

Это был плодотворный разговор. И после недавних решений правительства Японии общая поддержка Украины со стороны Японии – уже более 12 миллиардов долларов,

– сообщил президент.

Также Зеленский говорил с новым премьером Португалии – Луисом Монтенегро. Во время переговоров удалось скоординировать работу правительств, а также начать подготовку к подписанию соглашения по безопасности.

Украина планирует работу на ближайшее время

Зеленский также сообщил, что Украина постепенно планирует работу с партнерами на ближайшее время. Президент подчеркнул, что май и июнь должны стать временем активности ради Украины, ради того, чтобы достичь задач в этой войне.

Четко понимаем, к чему готовятся в России, что они хотят, под что будут собирать солдат в свою армию. И у нас, у нас всех, у наших партнеров, должен быть сильный ответ на российские операции – любые российские операции. Мы должны победить в этой войне. Это исторический шанс Украины – сломать российский реваншизм, и мы должны этим шансом воспользоваться. Ради надежной безопасности для наших детей,

– заявил Зеленский.

Он также добавил, что 3 апреля также заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Они обсудили действия на ключевых направлениях, защиту и укрепление позиций ВСУ, а также давление на врага.

В итоге президент традиционно поблагодарил всех, кто дает отпор врагу на фронте, боевых постах или задачах.