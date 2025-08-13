Во время разговора Трампа, Зеленского и лидеров ЕС 13 августа было согласовано 5 ключевых принципов прекращения войны. Президент Украины перечислил их.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Какие 5 принципов прекращения войны согласовали Украина, США и ЕС?

Владимир Зеленский во время пресс-конференции 13 августа по результатам трехсторонней встречи заявил: политики согласовали 5 ключевых принципов прекращения войны.

Все, что касается Украины, должны обсуждать с Украиной, подчеркнул президент.

Кроме этого, должны быть надежные гарантии безопасности. Как сообщил гарант, Трамп подтвердил "готовность США участвовать в этом".

Среди других принципов – Россия не может иметь права вето относительно вступления Украины в НАТО и ЕС. А "мирные переговоры должны быть совмещены с давлением на Россию, в частности усиленными санкциями" – если Россия не согласится на прекращение огня во время переговоров на Аляске.

Также говорится о подготовке трехстороннего формата переговоров между Зеленским, Трампом и Путиным.

Относительно оккупированных территорий Зеленский заявил, что его позиция не изменилась, она основывается на Конституции Украины. Вопрос территориальной целостности не может обсуждаться без воли украинского народа.

Эммануэль Макрон добавил: не было каких-либо серьезных дискуссий ни на одном уровне об обмене территориями.