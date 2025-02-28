Онлайн-трансляция пресс-конференции Зеленского и Трампа

Владимир Зеленский 28 февраля встретился в с Дональдом Трампом. Президент Украины и президент США дали совместную пресс-конференцию.

Об этом сообщает 24 Канал.

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Трансляция пресс-конференции Зеленского и Трампа

Зеленский и Трамп встретились в Белом доме. Встреча лидеров состоялась в Овальном кабинете. Перед началом переговоров украинский и американский президенты сделали ряд заявлений для СМИ.

Пресс-конференция Зеленского и Трампа: смотрите видео

Планы Зеленского относительно визита в США

Самолет Владимира Зеленского приземлился на военной базе в США в 00:59 28 февраля. Утром президент Украины встретился с сенаторами США, а после – с Дональдом Трампом.

Известно, что после встречи с Трампом Владимир Зеленский даст интервью телеведущему Брету Байеру для канала Fox News. Затем президент Украины отправится в Институт Хадсона, а вечером – встретится с представителями украинской общины в Украинском доме.

Во время визита Зеленского в США ожидается подписание рамочного соглашения по редкоземельным металлам. Ожидается, что церемония подписания состоится при участии президентов обеих стран.

Как ранее сообщили в СМИ, от Украины соглашение будут подписывать министр экономики Юлия Свириденко или министр иностранных дел Андрей Сибига. От США свою подпись обязан поставить американский министр финансов Скотт Бессент.

Известно, что из соглашения убрали первоочередные варианты от США об их 100% владении инвестиционным фондом и сумму в 500 миллиардов. Управлять фондом Украина и США будут совместно.