Зеленский обратился к ОБСЕ по Росси: что попросил президент

Россию из-за агрессии против Украины изолировали из ряда международных организаций. Однако страна-агрессорка до сих пор остается в Парламентской ассамблее ОБСЕ.

Президент Владимир Зеленский заявил, что России не место в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Глава государства напомнил, что 24 ноября исполняется 9 месяцев с момента, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Обратите внимание В ЕС не пришли к согласию относительно ценового потолка на российскую нефть, — Bloomberg

Зеленский призвал максимально изолировать Россию

"Мы видим, как на разных международных площадках ищут и находят необходимые решения, чтобы помочь остановить российский террор, максимально изолировать государство-террориста и найти выход из жестоких глобальных кризисов, созданных Россией", – заявил президент.

В то же время, Зеленский не понимает, почему Россия после 9 месяцев кровавой войны против Украины до сих пор остается членом ОБСЕ.

Но почему среди этих площадок до сих пор нет ОБСЕ? Почему, в частности, государство-террорист даже через 9 месяцев своих непрерывных преступлений до сих пор остается одним из членов вашей Парламентской ассамблеи?,

– сказал президент.

Глава государства призвал ОБСЕ быть лидером в давлении на Россию, которая является государством-террористом.

"Чтобы наконец-то остановить перечень месяцев войны и начать отсчет лет мира, нужно использовать все национальные и международные возможности для давления на государство-террориста. Будьте в этом лидерами – и будете лидерами движения к миру", – резюмировал Зеленский.

Европарламент признал России спонсором терроризма

В Европарламенте 23 ноября одобрили резолюцию о признании России спонсором терроризма и государством, использующим средства терроризма. Документ во время голосования поддержало абсолютное большинство европарламентариев.

Владимир Зеленский заявил, что приветствует решение Европарламента признать Россию государством-террористом. По словам президента, Москва должна отвечать за все свои поступки.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия – это террористическое государство и подтверждено Европейским парламентом. Премьер Денис Шмигаль заявил, что благодарен европарламентариям за это весомое решение.

Ранее – Россию признали государством-террористом в Парламентской ассамблее НАТО: смотрите видео