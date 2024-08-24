Зеленский: Украина хочет заставить Путина остановить войну дипломатически, но готова сделать это силой

Украина стремится склонить Путина прекратить войну дипломатически. Впрочем, если этого сделать не получится, Силы обороны готовы вытеснить врага с территории нашей страны силой.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве, информирует 24 Канал.

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Глава государства в очередной раз подчеркнул, что окончанием войны может быть полное восстановление территориальной целостности Украины и предотвращение повторного вторжения России.

"Мы будем делать все, чтобы заставить Путина закончить эту войну дипломатично, чтобы было меньше потерь, людей прежде всего, и времени. Но, если у нас это не получится, если партнеры "посыплются" – не будут стоять крепко против агрессии Путина, мы сделаем все, чтобы наша армия была готова справедливо вытеснить Путина с территории страны", – отметил президент.