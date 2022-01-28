Один из журналистов отметил, что некоторые подозревают, будто Зеленский преуменьшает угрозу со стороны России, чтобы сохранить экономику. Тот в ответ пошутил, намекнув на Порошенко.

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Удивительно, что меня подозревают… Мне кажется, что я в своей жизни ничего не делал, чтобы меня подозревали. Вы меня путаете с другим президентом Украины,
– сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что для него в первую очередь важны люди, а затем экономика. Он заверил, что вопрос деэскалации для него так же важен, как и для других стран-партнеров.

Мы смотрим вверх! Мы точно понимаем, что происходит и мы об этом говорим с нашими людьми. Но мы в этой ситуации находимся уже 8 лет, и для нас важно смотреть не только вверх, но и под ноги,
– заявил глава государства.

Дело Порошенко

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