Один из журналистов отметил, что некоторые подозревают, будто Зеленский преуменьшает угрозу со стороны России, чтобы сохранить экономику. Тот в ответ пошутил, намекнув на Порошенко.

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Удивительно, что меня подозревают… Мне кажется, что я в своей жизни ничего не делал, чтобы меня подозревали. Вы меня путаете с другим президентом Украины,

– сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что для него в первую очередь важны люди, а затем экономика. Он заверил, что вопрос деэскалации для него так же важен, как и для других стран-партнеров.

Мы смотрим вверх! Мы точно понимаем, что происходит и мы об этом говорим с нашими людьми. Но мы в этой ситуации находимся уже 8 лет, и для нас важно смотреть не только вверх, но и под ноги,

– заявил глава государства.

Дело Порошенко

Пятый президент подозревается в государственной измене. Речь идет о сотрудничестве с боевиками и закупке угля из временно оккупированного Донбасса. Другим фигурантом этого дела есть пророссийский нардеп Виктор Медведчук.

19 января Печерский суд объявил Петру Порошенко меру пресечения. Да, парламентария отпустили под личное обязательство.

Решение хочет обжаловать и офис генпрокурора, и сам Порошенко. Прокуроры требуют заключить политика под стражу с правом внесения залога в размере 1 миллиарда гривен. В то же время адвокаты нардепа оспаривают запрет на выезд за границу.

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