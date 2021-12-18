Глава государства подписал важный документ 18 декабря. Накануне его поддержали народные депутаты. За это проголосовали 285 политиков.
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В то же время против выступили 5 народных избранников (все они члены "Оппозиционной платформы – За жизнь), воздержались от голосования – 23, а не голосовали вообще – 20 парламентариев.
Что сообщили в Офисе Президента
У Зеленского объяснили, что упрощенная процедура обретения гражданства предусмотрена для тех, кто проходил или проходит службу в ВСУ и имеет выдающиеся заслуги перед Украиной или представляет государственный интерес. А также, если они граждане государства-агрессора или государства-оккупанта и подверглись преследованиям из-за своих политических убеждений.
Отметим, если один из родителей, усыновителей или опекунов отказался от иностранного гражданства по вышеуказанным причинам, ребенок также может получить украинское гражданство.
Возможно ли в Украине множественное гражданство
- Согласно действующему законодательству, если украинец добровольно получает гражданство другого государства, это основание для прекращения гражданства Украины.
- Однако есть нюанс: это происходит не автоматически, а только со дня выдачи президентского указа относительно конкретного человека. Поэтому многие украинцы фактически имеют и другие гражданства.
- В начале декабря президент Зеленский анонсировал соответствующий законопроект и впоследствии внес его на рассмотрение парламента. Премьер-министр поддержал такую инициативу.
- Впрочем, украинцы к множественному гражданству относятся по-разному. По данным соцгруппы "Рейтинг", 50% опрошенных выступают против, в то время как за высказались 47%.