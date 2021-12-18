Глава государства подписал важный документ 18 декабря. Накануне его поддержали народные депутаты. За это проголосовали 285 политиков.

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В то же время против выступили 5 народных избранников (все они члены "Оппозиционной платформы – За жизнь), воздержались от голосования – 23, а не голосовали вообще – 20 парламентариев.

Что сообщили в Офисе Президента

У Зеленского объяснили, что упрощенная процедура обретения гражданства предусмотрена для тех, кто проходил или проходит службу в ВСУ и имеет выдающиеся заслуги перед Украиной или представляет государственный интерес. А также, если они граждане государства-агрессора или государства-оккупанта и подверглись преследованиям из-за своих политических убеждений.

Справка. Для получения украинского гражданства им будет достаточно подписать декларацию, подтвержающую отказ от иностранного.

Отметим, если один из родителей, усыновителей или опекунов отказался от иностранного гражданства по вышеуказанным причинам, ребенок также может получить украинское гражданство.

Возможно ли в Украине множественное гражданство