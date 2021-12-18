Глава держави підписав важливий документ 18 грудня. Напередодні його підтримали й народні депутати. За це проголосували 285 політиків.

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Натомість проти виступили 5 народних обранців (всі вони є членами "Опозиційної платформи – За життя), утрималися від голосування – 23, а не голосували взагалі – 20 парламентарів.

Що повідомили в Офісі Президента

У Зеленського пояснили, що спрощена процедура набуття громадянства передбачена для тих, хто проходив чи проходять службу в ЗСУ й має визначні заслуги перед Україною чи становить державний інтерес. А також, якщо вони є громадянами держави-агресора або держави-окупанта й зазнали переслідувань через свої політичні переконання

Довідка. Для отримання українського громадянства їм буде достатньо підписати декларацію, яка засвідчуватиме відмову від іноземного.

Зазначимо, якщо один з батьків, усиновлювачів чи піклувальників відмовився від іноземного громадянства через вказані вище причини, дитина також може отримати українське громадянство.

Чи можливе в Україні множинне громадянство