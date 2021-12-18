Глава держави підписав важливий документ 18 грудня. Напередодні його підтримали й народні депутати. За це проголосували 285 політиків.
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Натомість проти виступили 5 народних обранців (всі вони є членами "Опозиційної платформи – За життя), утрималися від голосування – 23, а не голосували взагалі – 20 парламентарів.
Що повідомили в Офісі Президента
У Зеленського пояснили, що спрощена процедура набуття громадянства передбачена для тих, хто проходив чи проходять службу в ЗСУ й має визначні заслуги перед Україною чи становить державний інтерес. А також, якщо вони є громадянами держави-агресора або держави-окупанта й зазнали переслідувань через свої політичні переконання
Зазначимо, якщо один з батьків, усиновлювачів чи піклувальників відмовився від іноземного громадянства через вказані вище причини, дитина також може отримати українське громадянство.
Чи можливе в Україні множинне громадянство
- Згідно з чинним законодавством, якщо українець добровільно набуває громадянства іншої держави, це є підставою для припинення громадянства України.
- Проте є нюанс: це відбувається це не автоматично, а лише з дня видачі президентського указу щодо конкретної людини. Через це багато українців фактично мають також й інші громадянства.
- На початку грудня президент Зеленський анонсував відповідний законопроєкт та згодом вніс його на розгляд парламенту. Прем'єр-міністр підтримав таку ініціативу.
- Втім, українці до множинного громадянства ставляться по-різному. За даними соцгрупи "Рейтинг", 50% опитаних виступають проти, в той час як за висловилися 47%.