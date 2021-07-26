Зеленский устроил массовые кадровые чистки в СБУ

В Службе безопасности Украины произошло много кадровых изменений. Соответствующие решения в отношении должностных лиц ведомства принял президент Владимир Зеленский.

Советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии 24 каналу пояснил, что решения Зеленского отражают необходимость трансформации ведомства. Ведь для этого нужны прежде всего изменения административного состава.

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Подоляк отметил, что президент хочет, чтобы Служба безопасности активизировала свою работу и поставила точку во всех контрабандных схемах. Ведь в последнее время работы в этом направлении было недостаточно.

В ОП подчеркнули, что, по экспертным оценкам, в результате деятельности контрабандистов государственный бюджет ежегодно теряет до 300 миллиардов гривен.

В то же время советник главы ОП отметил, что ведомству нужны новые управленческие решения, большая мобильность и скорость в принятии решений.

Наконец, нужны доведенные до логического завершения уголовные дела, в которых говорится о конкретных вызовах нашей нацбезопасности,

– подчеркнул Подоляк.

Кого уволили и с каких должностей:

Руслана Баранецкого – первого заместителя председателя СБУ, также освобожден от выполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при СБУ;

Василия Малюка – первого заместителя председателя СБУ – начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ;

Алексея Корнейчука – начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ;

Виталия Монастырецкого – начальника управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области.

Что еще говорят у Зеленского

На место Баранецкого назначили Сергея Андрущенко. До этого он работал заместителем председателя СБУ.

У Зеленского также пояснили, что принятие этих кадровых решений будет способствовать обеспечению готовности СБУ к системной трансформации, которая будет соответствовать содержанию реформы ведомства. Соответствующий законопроект уже прорабатывают в парламенте.

Никакой альтернативы реформе СБУ нет и не будет. Как только парламент проголосует, мы должны начать трансформацию в первый же день, не теряя времени,

– подчеркнул президент.

И добавил, что работа ведомства должна усиливаться уже сейчас, с учетом изменений, которые ждут его в будущем.