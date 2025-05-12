Зеленский утвердил ратификацию Радой соглашения о полезных ископаемых с США

Владимир Зеленский 12 мая утвердил ратификацию Радой соглашения о полезных ископаемых с США. Ранее создание инвестиционного фонда поддержала Верховная Рада Украины.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на карточку законопроекта.

Смотрите также Это основа, – Вениславский объяснил, где в соглашении о недрах искать "гарантии безопасности"

Все шаги по соглашению о недрах завершены

Президент Владимир Зеленский подписал ратификацию соглашения о полезных ископаемых и создании инвестиционного фонда из США. Следовательно, соглашение официально начинает действовать.

После ратификации соглашения с США Верховной Радой Владимир Зеленский отметил, что договоренности перспективны для экономического сотрудничества и технологического развития между Украиной и Соединенными Штатами, которое продлится десятилетиями.

Сейчас это сильная основа для взаимодействия безопасности, а в перспективе десятилетий – возможность для Украины и Америки увеличить взаимовыгодное экономическое сотрудничество, развить промышленность в наших странах и рабочие места, а также обеспечить технологическое развитие,

– рассказывал президент.

Ратификация соглашения о недрах дала возможность сторонам перейти к согласованию двух технических соглашений. Ожидается, что инвестиционный фонд будет сформирован уже к осени. Также следующим шагом будет создание совместного учреждения, где будут участвовать по три человека от страны. Они будут внедрять инвестиционные проекты.