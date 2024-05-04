Зеленский уверен, что после войны будет большая волна возвращения украинцев

Владимир Зеленский рассказал, что после войны будет большая волна возвращения украинцев домой. По словам президента, лучше, чем дома, нигде не будет.

Однако украинский лидер объяснил, что не поощряет никого, ведь люди имеют право жить и работать там, где хотят. Об этом Зеленский сказал во время встречи с лицеистами, курсантами и преподавателями Национальной академии Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого, пишет 24 Канал.

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Что сказал Зеленский о возвращении украинцев после войны

Владимир Зеленский ответил на вопрос, каким потенциалом и ресурсом Украина будет восстанавливать наше государство. Ведь многие украинцы выехали и не планируют возвращаться.

Президент сказал, что никто точно не знает, в каком количестве украинское население вернется. И по его личному мнению, люди всегда возвращаются туда, где семья, где Родина и работа. Безопасность Родины – это завершение войны.

Владимир Зеленский сказал, что, как бы мы ни были благодарны нашим зарубежным партнерам, "никто уважать украинцев так, как Украина, не будет".

Лучше, чем дома, нигде не будет. Я сейчас не поощряю никого. Я считаю, что человек должен жить и работать там, где человек хочет. И это факт. У нас военное положение, есть ограничения по мужчинам мобилизационного возраста – да, они есть. Это согласно украинскому законодательству. Но после войны, я думаю, возвращение будет, и будет большая волна,

– заверил президент.

Он пояснил, что всегда после сложных времен, после войн есть восстановление. По словам Зеленского, будем быстро восстанавливать Украину, будет много работы.

Президент подытожил, что вернутся те, кому будет комфортно. Те, кто не захотят – выбрали другой путь. Он добавил, что рабства нет нигде, кроме России.

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