Об этом говорится на сайте президента Украины.

Что известно об увольнении Мудрой из ОП?

Соответствующее решение глава государства оформил указом №734/2026 от 19 августа 2026г.

Уволить Мудрую Ирину Романовну с должности Заместителя Руководителя Офиса Президента Украины,

– говорится в указе.

Отметим, Ирина Мудра занимала должность заместителя руководителя Офиса Президента с 29 марта 2024 года, когда его назначил Владимир Зеленский. До этого, с мая 2022 года, она работала заместителем министра юстиции. В должности в ОП Мудра отвечала, в частности, за юридические вопросы, создание международного трибунала для России и механизмы репараций.

Напомним, НАБУ и САП заявили о разоблачении преступной организации, в которую, по версии следствия, входили действующий и бывший народные депутаты, чиновники Офиса Президента и руководители государственного банка. В рамках спецоперации "Форест Гамп" стражи порядка установили схему легализации около 150 миллионов гривен, а также факты возможного вмешательства в работу НАБУ и конкурс на должность главы САП.

По данным следствия, в июне 2026 года фигуранты получили фактический контроль над банком, который могли использовать для проведения средств через подконтрольные компании в обход финансового мониторинга.

По данным СМИ, следственные действия проводят у заместителя руководителя Офиса Президента Ирины Мудрой и народного депутата Вадима Столара. К делу также может быть причастен бывший народный депутат Максим Никитась. Кроме того, среди возможных фигурантов называют отдельных чиновников Министерства юстиции и представителей "Сенс Банка".