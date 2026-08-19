Зеленский уволил Мудру с должности заместителя главы ОП

Президент Владимир Зеленский уволил Ирину Мудру с должности заместителя руководителя Офиса Президента Украины. Соответствующий указ глава государства подписал 19 августа.

Об этом говорится на сайте президента Украины.

Что известно об увольнении Мудрой из ОП?

Соответствующее решение глава государства оформил указом №734/2026 от 19 августа 2026г.

Уволить Мудру Ирину Романовну с должности Заместителя Руководителя Офиса Президента Украины,

– говорится в указе.

Отметим, Ирина Мудра занимала должность заместителя руководителя Офиса Президента с 29 марта 2024 года, когда ее назначил Владимир Зеленский. До этого, с мая 2022 года, она работала заместителем министра юстиции. В ОП Мудра отвечала, в частности, за юридические вопросы, создание международного трибунала для России и механизмы репараций.

Напомним, НАБУ и САП заявили о разоблачении преступной организации, в которую, по версии следствия, входили действующий и бывший народные депутаты, чиновники Офиса Президента и руководители государственного банка. В рамках спецоперации "Форрест Гамп" стражи порядка установили схему легализации около 150 миллионов гривен, а также факты возможного вмешательства в работу НАБУ и конкурс на должность главы САП.

По данным следствия, в июне 2026 года фигуранты получили фактический контроль над банком, который могли использовать для проведения средств через подконтрольные компании в обход финансового мониторинга.

По данным СМИ, следственные действия проводят у заместителя руководителя Офиса Президента Ирины Мудрой и народного депутата Вадима Столара. К делу также может быть причастен бывший народный депутат Максим Микитась. Кроме того, среди возможных фигурантов называют отдельных чиновников Министерства юстиции и представителей "Сенс Банка".