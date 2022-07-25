Зеленский уволил Руслана Демченко – первого заместителя секретаря СНБО
25 июля 2022 , 12:20Читати новину українською
Источник:Представительство президента Украины
Президент Владимир Зеленский уволил с должности первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Руслана Демченко. Ранее в СМИ была информация о причастности Демченко как бывшего заместителя главы МИД, к Харьковским соглашениям, однако официально это отрицали.
Об этом говорится в указе президента от 25 июля 2022 года. Ранее ГБР сообщило о подозрении в госизмене бывшего заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича.
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