Зеленский уволил Руслана Демченко – первого заместителя секретаря СНБО

12:20

Президент Владимир Зеленский уволил с должности первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Руслана Демченко. Ранее в СМИ была информация о причастности Демченко как бывшего заместителя главы МИД, к Харьковским соглашениям, однако официально это отрицали.