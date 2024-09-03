Ростислава Шурму уволили с должности заместителя руководителя Офиса Президента – указ

В Офисе Президента начались обещанные ранее кадровые изменения. Владимир Зеленский подписал указ об увольнении одного из заместителей Ермака.

Так, указом президента Украины Владимира Зеленского был уволен Ростислав Шурма.

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Увольнение Шурмы с должности

Уволить Шурму Ростислава Игоревича с должности заместителя Руководителя Офиса Президента Украины,

– говорится в указе №603/2024.

Нардеп Ярослав Железняк утверждает, что Шурму уволили "из-за позиции партнеров и откровенной коррупции". По его словам, вместо него заместителем главы Офиса Президента назначат Александра Камышина, что, по его словам, "уже большой шаг вперед".

Издание Forbes со ссылкой на источники писало, что причиной является "отсутствие общего видения с международными партнерами по ключевым вопросам, в том числе по повышению налогов".

Отметим, что Ростислав Шурма был инициатором ряда предложений, которые активно критиковало сообщество. В частности, он был автором идеи налоговой реформы "все по 10" и отказ от наличных денег. От последнего предложения открестились даже в НБУ, а налоговая реформа, вероятно, не имела поддержки в МВФ.

Кадровые изменения в Кабмине

Чуть ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал день увольнений и день назначений в Кабмине. По его словам, более 50% штата правительства претерпит изменения. В то же время нардеп Ярослав Железняк писал, что кадровые изменения коснутся и Офиса Президента.

Сейчас заявление на отставку подали три министра – Александр Камышин (Минпром), Денис Малюська (Минюст), Руслан Стрелец (Минсреды). Также поступило заявление об увольнении от Председателя Фонда государственного имущества Украины Виталия Коваля.

Железняк ожидает, что переназначения Малюськи на другую должность не будет. Нардеп говорит, что главой Минприроды, вероятно, станет Светлана Гринчук, которая сейчас занимает должность заместителя министра энергетики. Кто заменит экс-главу Минстратегпрома Александра Камышина в министерстве – неизвестно.

Кроме этого, заявление на отставку подала и Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. Предполагается, что она может возглавить Минюст.