Зеленский уже прибыл во Львовскую область: посетил военных в больнице
Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл во Львовскую область. Он посетил больницу, где оказывают медицинскую помощь военным.
Посетив военных, президент лично вручил награды героям Украины. Каждый из них потерял что-то, защищая государство от российского нашествия.
Зеленский вручил героям награды
В каком именно медицинском заведении был Зеленский, пока неизвестно. На фото можно увидеть военных с разными травмами. Некоторые из них потеряли свои конечности.
Львов. Больница, где оказывают медицинскую помощь военным. И наши герои. Те, кто каждый день доказывает: россия не победит в этой войне. Спасибо, что защищаете украинскую землю,
– написал президент.
Зеленский в больнице во Львовской области: фото
Что Зеленский делает во Львовской области
Сегодня, 18 августа, Владимир Зеленский встретится во Львове с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем.
Стороны обсудят пути завершения войны россии против Украины, а также экспорт украинского зерна. В Управлении коммуникаций Эрдогана также сообщили, что должны оценить все аспекты турецко-украинских отношений на уровне стратегического партнерства.
Вчера во Львов уже прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.