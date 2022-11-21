Весь мир увидел, на что способны украинцы, – обращение Зеленского в День Достоинства и Свободы

21 ноября в Украине отмечается День Достоинства и Свободы. Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и подчеркнул, что Украина обязательно победит.

Владимир Зеленский отметил, что с прошлого года в нашем государстве и мире изменилось немало вещей, однако есть то, что осталось неизменным – стремление к достоинству и свободе. Главные тезисы из обращения президента читайте дальше.

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Украинцы доказали, что могут бороться за свою свободу

Президент отметил, что весь мир увидел, на что способны украинцы в борьбе за свою свободу – все видят, какие у нас защитники и защитницы, которые противостоят армии, считавшейся когда-то сильнейшей в мире. Глава государства подчеркнул, что украинская армия стала одной из лучших.

Кроме того, президент подчеркнул, что весь мир увидел, каким мощным является и украинский народ, ведь наши люди не боялись идти с голыми руками останавливать вражеские танки, выходить на митинги против оккупации,беречь украинский флаг и ждать Вооруженные Силы.

А еще наши люди могут затопить свое село, чтобы оккупанты не прошли на Киев. Могут банкой консервации сбить российский дрон. Также украинцы могут дать оккупантам семена, чтобы на месте, где они сгниют, проросли подсолнечники.

Также президент отметил украинских медиков, спасателей, железнодорожников, энергетиков и фермеров. Все они выполняют свою работу в тяжелых условиях.

Отдельно Владимир Зеленский отметил волонтеров и всех неравнодушных людей, ведь где еще в мире бывало такое, чтобы люди за считанные часы собирали на беспилотники и другое вооружение для наших воинов.

Также президент отметил, что все увидели, какой у нас бизнес, ведь модные бренды начали шить обувь и бронежилеты для военных, производители мебели – противотанковые ежи. Многие владельцы гостиниц, залов и других заведений превратили их в приют для переселенцев.

Президент также отметил детей, которые делают все, чтобы собрать деньги на ВСУ или даже спасают взрослых.

Все увидели, какой у нас народ! Готовы отдать последнее. Готовы стоять до последнего. Не потеряли достоинство, мужество, веру в себя и объединились для того чтобы не потерять свободу. Не потерять независимость. Не потерять Украину,

– подчеркнул президент.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео

"Мы все преодолеем. Пересилим. Переживем. Победим! И в День Достоинства и Свободы соберемся на Майдане Независимости. Там, где всегда защищали достоинство и свободу. На граните, на баррикадах во время Оранжевой революции и Революции Достоинства. Там, где мы отмечали 30 -летие независимости Украины. И там, где мы отметим День Победы Украины. В мирном Киеве, в мирной Украине я скажу о важном. О главном. То, что осталось неизменным. И останется неизменным. Слава Украине", – подытожил президент.